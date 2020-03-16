Київ стоїть у заторах: через коронавірус люди відмовляються від громадського транспорту (карта)



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У громадському транспорті Києва у години пік спостерігається зменшення кількості пасажирів

Станом на ранок понеділка, 16 березня, на столичних дорогах ускладнено рух транспорту. Про це свідчать дані Google Maps.

Так, затори спостерігаються на всіх мостах через Дніпро.

Ускладнено рух проспектами Перемоги, Романа Шухевича, Степана Бандери, Голосіївським.

Також тягучки на Повітрофлотському проспекті, Набережному шосе, на вулицях Олени Теліги, Саксаганського, Кирилівською.

Разом з тим, зокрема, у столичному метро у ранкові години пік значно менше пасажирів. Також стало вільніше у наземному громадському транспорті. Ймовірно, частина киян перейшла на дистанційну роботу і не їздить в офіси, а частина – пересіла з громадського транспорту на власний, щоб зменшити ризик захворіти коронавірусом.

Нагадаємо, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин.

Столичний комунальний транспорт дезинфікують на кінцевих зупинках маршрутів. Також проводитиметься дезінфекція ліфтових кабін, сходових клітин та під’їздів житлових будинків.

Одразу після оголошення обмежень кияни побігли в супермаркети по «карантинні закупівлі»: у деяких супермаркетах Києва були помічені величезні черги. Люди скуповують продукти і засоби першої необхідності: крупи та макарони.

До слова, при проявах симптомів захворювання необхідно повідомити свого сімейного лікаря телефоном, бути з ним на зв’язку та дотримуватися його рекомендацій.

У разі повернення з країни, де зареєстровані випадки коронавірусу, необхідно зателефонувати за телефоном: 15-51. Такий дзвінок дасть змогу зафіксувати потенційного носія вірусу, моніторити його стан медичним працівникам та визначити групи ризику розповсюдження вірусу.

Крім того, у столиці працює цілодобова гаряча лінія «Порада лікаря за телефоном», куди також можна звернутися в разі виявлення симптомів, схожих на ознаки коронавірусу. На неї кияни можуть телефонувати за номером: 15-83 зі стаціонарного (безкоштовно) та 044-235-01-01 – із мобільного (згідно з тарифами оператора).

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