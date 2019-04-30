У ДТП на Львівщині травмувалися семеро осіб



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Нині поліцейські встановлюють обставини аварії

З тілесними ушкодженнями внаслідок автопригоди госпіталізовано водіїв та пасажирів обох транспортних засобів – мешканців Жовкви та Жовківщини віком 25-60 років

Внаслідок зіткнення двох автівок у Львівській області травмувалися семеро осіб. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області. Аварія сталася 29 квітня о 18:10 на автодорозі «Львів – Рава-Руська» у селі Острів.

«Як встановили поліцейські, сталося зіткнення автомобіля Opel Combo, яким керував 24-річний мешканець Жовківського району, з автомобілем Chevrolet Aveo під керуванням 59-річного жителя міста Жовква», - йдеться в повідомленні.

З тілесними ушкодженнями внаслідок автопригоди госпіталізовано водіїв та пасажирів обох транспортних засобів – мешканців Жовкви та Жовківщини віком 25-60 років. Також було травмовано 71-річну львів’янку, пасажирку Chevrolet, яку після надання медичної допомоги відпустили додому.

Нині поліцейські встановлюють обставини аварії.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років.