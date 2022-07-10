У двох тимчасово окупованих містах пролунали вибухи (відео)

Неділя почалася з пожеж та гучних звуків

Неспокійно в окупованих Харцизьку та Шахтарську

Рано-вранці 10 липня вибухи пролунали у двох містах Донеччини. Мовиться про тимчасово окуповані Харцизьк та Шахтарськ.

Відповідну інформацію почали повідомляти люди в соціальних мережах.

Станом на ранок 10 липня не відомо, що саме спричинило вибухи.

Нагадаємо, у ніч проти 9 липня на складах окупантів у Харцизьку теж лунали вибухи. Подекуди вибухи були такі сильні, що в автомобілів спрацьовувала сигналізація.

Як стало відомо згодом, на окупованому Донбасі вибухнули склади рашистів (відео).

До слова, ЗСУ за тиждень значно «скоротили» склади боєприпасів ворога.

Раніше ЗСУ показали, як палав склад боєприпасів окупантів. Наприклад, в окупованому росіянами з 2014 року місті Сніжне Горлівського району Донецької області у ніч на 4 липня пролунали вибухи, після чого спалахнула сильна пожежа.

За 50 км від лінії фронту поблизу окупованого Алчевська на Луганщині українські військові атакували склад боєприпасів російських окупантів.

У ніч на 8 липня в окупованих Донецьку та Шахтарську також прогриміли вибухи.

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