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    Події в Україні

    На окупованій Донеччині прогриміли вибухи: горять склади росіян (відео)

    Пожежа в Донецьку після вибухів - На окупованій Донеччині прогриміли вибухи: горять склади росіян (відео)
    Пожежа в Донецьку після вибухів
    фото: «Типичный Донецк»/Telegram

    У Шахтарську кілька годин лунають вибухи на складі боєприпасів окупантів

    У ніч на 8 липня в окупованих Донецьку та Шахтарську прогриміли вибухи. Про це повідомляється в Telegram-каналі «Типичный Донецк».

    Опубліковано фото та відео вибухів.

    Місцеві мешканці кажуть, що у Шахтарську кілька годин лунають вибухи на складі боєприпасів окупантів.

    У соцмережі повідомляють, що у місті розпочалася евакуація.

    Нагадаємо, минулого тижня ЗСУ знищили склад боєприпасів в окупованій Макіївці.

    Також ЗСУ показали, як палав склад боєприпасів окупантів у Сніжному.

    Читайте також: ЗСУ за тиждень значно «скоротили» склади боєприпасів ворога: названа цифра знищених
    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    На окупованій Донеччині прогриміли вибухи: горять склади росіян (відео)