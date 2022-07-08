На окупованій Донеччині прогриміли вибухи: горять склади росіян (відео)
У Шахтарську кілька годин лунають вибухи на складі боєприпасів окупантів
У ніч на 8 липня в окупованих Донецьку та Шахтарську прогриміли вибухи. Про це повідомляється в Telegram-каналі «Типичный Донецк».
Опубліковано фото та відео вибухів.
Місцеві мешканці кажуть, що у Шахтарську кілька годин лунають вибухи на складі боєприпасів окупантів.
У соцмережі повідомляють, що у місті розпочалася евакуація.
Нагадаємо, минулого тижня ЗСУ знищили склад боєприпасів в окупованій Макіївці.
Також ЗСУ показали, як палав склад боєприпасів окупантів у Сніжному.