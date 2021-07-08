Якщо Covid-19 не зупинити, то може вимерти до 5 млн людей – генсек ООН

Антоніу Гутерреш: «Трагічна загибель чотирьох мільйонів людей внаслідок пандемії повинна спонукати нас до термінових дій»

Внаслідок коронавірусу від початку пандемії померли більш ніж 4 мільйони людей по всьому світу. Якщо дозволити вірусу розповсюджуватися, то під загрозою ще мільйони людей. Про це повідомив генсек ООН Антоніу Гутерреша у Twitter.

Пандемія Covid-19 далека до завершення – SARS-CoV-2 поширюється швидше вакцини. Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш.

«Трагічна загибель чотирьох мільйонів людей внаслідок пандемії повинна спонукати нас до термінових дій, щоб покінчити з нею всюди та в інтересах кожної людини», – заявив генсек.

Він зауважив, що якщо дозволити вірусу розповсюджуватися, то в небезпеці опиняться ще багато мільйонів людей. Окрім цього, чим активніше поширення коронавірусу, тим більше з'являється нових штамів – заразніших, смертоносніших та більш стійких до вакцин.

Гутерреш закликав створити глобальний план щеплень, щоб забезпечити справедливий розподіл вакцини.

На його думку, G20 має всі можливості для створення екстреної робочої групи для підготовки глобального плану вакцинації та координації його виконання і фінансування.

Від початку пандемії у світі зареєстрували більш ніж 185 мільйонів інфікованих коронавірусом. Станом на ранок 8 липня від недуги померли 4 017 885 людей. Натомість хворобу подолали 170 103 648 людей.

Тим часом, в Україні за добу 7 липня в Україні зафіксовано 617 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 26, медпрацівників – 18).

Також, Вакцинальна кампанія від Covid-19 продовжує нарощувати темп. Мільйон повністю вакцинованих українців та понад 100 тисяч щеплень на добу.