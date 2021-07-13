В Україні вчора від коронавірусу одужали 750 людей: значно більше, ніж захворіло

Всього за минулу добу з коронавірусом було госпіталізовано 249 людей

Всього за минулу добу з коронавірусом було госпіталізовано 249 людей

За добу в Україні виявили 481 хворого на коронавірус

В Україні за минулу добу, 12 липня, виявили 481 нового хворого на Covid-19. Натомість 750 пацієнтів - одужали від хвороби. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Відомо також, що вчора від хвороби 36 людей померли. Госпіталізували 249 хворих.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (142), Донецькій (53), Одеській (49), Луганській (28) та Харківській (23) областях.

Лабораторії зробили 41 120 тестувань на коронавірус: методом ПЛР – 20 909, методом ІФА – 9 783. Також зробили 10 428 експрес-тестів на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 11 мільйонів ПЛР-тестувань.

Від початку пандемії в нас зафіксували 2 241 698 випадків зараження коронавірусом. З них 52 640 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 178 279 – одужали.

До слова, ВООЗ виступає проти обов’язкового третього щеплення від коронавірусу. Як заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, зараз важливо, щоб вакцини для перших двох доз отримали бідніші країни. Він підкреслив, що в той час як деякі країни і регіони вже замовляють мільйони третіх доз, інші країни ще не змогли отримати вакцини для своїх медиків і вразливих груп населення.

Нагадаємо, 12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини.

Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.