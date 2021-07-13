У Центрі вакцинації в Києві щеплюватимуть вакциною Pfizer. Але не всіх

Записа на щеплення вакциною Pfizer відкрито в системі Helsi.me

Із 16 липня мешканці Києва від 60 років та старші матимуть можливість, окрім вакцини CoronaVac, щепитися вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech у Центрі вакцинації проти Covid-19. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

Вона зазначила, що відповідний запис вже відкрито в системі Helsi.me, тож можна зареєструватися на щеплення за посиланням і прийти на чітко визначений час.

Також директорка Департаменту зауважила, що окрім вакцини виробництва Pfizer, для людей 60+ залишається доступною й CoronaVac виробництва Sinovac.

«Велике прохання до киян: донесіть цю інформацію до своїх старших родичів. У разі необхідності – допоможіть їм записатися, адже не всі люди похилого віку «дружать» з гаджетами. Також непогано буде, якщо ви зареєструєтеся на щеплення і самі: з одного боку, супроводжуватимете на вакцинацію близьку людину, а з іншого – також отримаєте захист від Covid-19. Проте нагадую: у Центрі вакцинації проти Covid-19 молодших за 60 років осіб щеплюють вакциною CoronaVac», – зазначила Гінзбург.

Директорка Департаменту пояснила, що запис значно скорочує термін очікування, тож економить час і сили киян. А медикам дозволяє зробити більшу кількість щеплень.

«Одразу ж після впровадження системи запису ми побачили результати. Можливість вакцинуватися отримало більше містян. Столиця сьогодні в лідерах вакцинальної кампанії серед регіонів. Нагадаю, вчора ми подолали рубіж 500 тисяч щеплень, що були зроблені з початку вакцинальної кампанії», – підсумувала Гінзбург.

Нагадаємо, 12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини.

Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.

Водночас, на сьогодні в Києві немає достатньої кількості доз вакцини Pfizer, щоб зробити щеплення всім охочим у центрах масової вакцинації.

Чернігів став першим містом в Україні, де в центрах масової вакцинації можна отримати дозу препарату Pfizer.

Кияни масово їдуть до Чернігова, щоб зробити щеплення вакциною Pfizer.