Київ подолав рубіж у пів мільйона щеплень із початку вакцинальної кампанії

Дві дози вакцини отримали понад 164 тис. киян

За темпами та охопленням населення вакцинацією Київ впевнено лідирує серед усіх регіонів країни. Так, за добу 12 липня в Києві зробили 19324 щеплень. Всього ж від початку вакцинальної кампанії ця цифра склала 504054. При цьому однією дозою щеплено 339758 людей, а дві дози отримали 164296 людей. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

За офіційними даними МОЗ, досягнення столиці – 16335 введених доз на 100 тис. населення. Такого показника поки не демонстрував жоден інший регіон.

«Я дякую медичним працівникам, завдяки яким ми рухаємося такими швидкими темпами. Дякую киянам, які щепилися. Сьогодні це єдине вірне рішення, якщо ми хочемо пройти черговий спалах Covid-19 із мінімальними втратами», – наголосила Гінзбург.

Вона порадила тим киянам, які ще вагаються, зробити свій вибір на користь вакцинації. Особливо це стосується літніх людей, які в більшості своїй мають хронічні захворювання, та людей із супутніми захворюваннями, що значно ускладнюють протікання коронавірусної хвороби.

Також директорка Департаменту вкотре закликала мешканців столиці не забувати про норми протиепідемічної безпеки.

«Вакцинований – безумовно, захищений. Навіть якщо зараження відбудеться, хвороба протікатиме в більш легкій формі. Проте носіння масок, дотримання дистанції, миття рук значно мінімізують ризик інфікування. Що особливо актуально для тих, хто не щепився. Тож піклуймося про себе та оточуючих!» – наголосила Гінзбург.

Нагадаємо, 12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини.

Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.

Водночас, на сьогодні в Києві немає достатньої кількості доз вакцини Pfizer, щоб зробити щеплення всім охочим у центрах масової вакцинації.

Чернігів став першим містом в Україні, де в центрах масової вакцинації можна отримати дозу препарату Pfizer.

Кияни масово їдуть до Чернігова, щоб зробити щеплення вакциною Pfizer.