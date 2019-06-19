У Епіфанія вирішили провести форум єдності одночасно з «собором Філарета»



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Предстоятель православної церкви України Епіфаній Фото: Главком

Форум єдності українського православ'я відбудеться завтра у Києві

Православна церква України 20 червня проведе у Києві Всеукраїнський церковно-громадський форум єдності українського православ`я

Захід відбудеться у конференцзалі готелю «Фавор-парк» поряд зі Спасо-Преображенським собором, йдеться у повідомленні єпархіального архієрея новоутвореної Переяславсько-Вишневської єпархії Олександра Драбинка.

«Даний Форум покликаний донести до суспільства меседж про необхідність та важливість церковної єдності в умовах сучасної України та констатувати, що шлях, окреслений Томосом Константинопольської Матері-церкви про автокефалію Православної церкви України, є на сьогодні єдино вірним і канонічним, який приведе до визнання Православної церкви України Помісною церквою-сестрою в сім’ї інших Помісних церков.

У повідомленні йдеться, що базовим для обговорення на Форумі заплановано Комюніке, прийняте за результатами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Православна церква України – всеправославне визнання та міжнародна суб’єктність».

«Форум може також дати оцінку викликам, які сьогодні стоять перед єдністю православ’я в Україні», - додав Драбинко.

Слід зазначити, що раніше Почесний патріарх Православної церкви України Філарет розіслав запрошення на собор Української православної церкви Київського патріархату, який він скликає 20 червня. «Запрошую вас взяти участь у помісному соборі Української православної церкви Київського патріархату, який відбудеться у Свято-Володимирському кафедральному патріаршому соборі міста Києва 20 червня 2019 року об 11:00», - йдеться у запрошенні.

Напередодні предстоятель Православної церкви України Епіфаній закликав вірян та духовенство не брати участі у заходах і діях, які руйнують єдність Помісної церкви.

«Самовільне та позастатутне проведення зборів невизначеної групи не уповноважених осіб з присвоєнням цим зборам назви «Собору» означатиме церковне розділення та відділення організаторів та учасників таких зборів від Православної церкви України з усіма канонічними та юридичними наслідками», - йдеться у заяві.

Раніше стало відомо, що почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що 20 червня скликає собор ліквідованого Київського патріархату, де офіційно не визнає автокефалії українських православних церков.

Нагадаємо, напочатку червня Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що т. зв. патріархат Київський не існує і ніколи не існував, а Філарет був відновлений у своєму єпископському чині як колишній митрополит Київський.