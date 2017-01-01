У Facebook назвали причину блокування аккаунтів Кадирова

На Кадирова поширюється дія торгово-економічних обмежень США

Компанія Facebook підтвердила інформацію про те, що аккаунт голови Чечні Рамзана Кадирова заблокований через внесення його до списку санкцій мін'юста США. Про це «Риа Новости» повідомили в офіційному коментарі компані. У соцмережі пояснили, що на Кадирова поширюється дія торгово-економічних обмежень. «У зв'язку з цим



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Рамзан Кадиров

На Кадирова поширюється дія торгово-економічних обмежень США

Компанія Facebook підтвердила інформацію про те, що аккаунт голови Чечні Рамзана Кадирова заблокований через внесення його до списку санкцій мін'юста США.

Про це «Риа Новости» повідомили в офіційному коментарі компані.

У соцмережі пояснили, що на Кадирова поширюється дія торгово-економічних обмежень.

«У зв'язку з цим Facebook несе юридичне зобов'язання деактивувати акаунти цієї особи», - йдеться в офіційному коментарі компанії.

Аккаунт в Instagram також заблокуваний через те, що ця соцмережа також належить Facebook.

Напередодні «Роскомнагляд» зажадав від соціальних мереж Facebook і Instagram пояснень з приводу блокування ними облікових записів, які належать керівництву Чечні і підтримуваному Кремлем лідерові республіки Рамзану Кадирову.

У Кадирова було понад 3 мільйони підписників на його російськомовному аккаунті у Instagram і понад 750 тисяч на Facebook.

У міністерстві преси та інформації Чечні назвали блокування Кадирова у Facebook та Instagram «брудною кібератакою» з боку влади США.

Нагадаємо, 20 грудня Мінфін США вніс до санкційного «списку Магнітського» п'ятьох росіян, серед яких і глава Чечні Рамзан Кадиров. Міністерство повідомило у Twitter, що ці люди причетні до справи Сергія Магнітського «й інших грубих порушень прав людини в Росії». Всього тепер під санкціями перебувають 49 людей.