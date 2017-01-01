У Facebook назвали причину блокування аккаунтів Кадирова
- Вчора, 21:12
-
Розсилка
На Кадирова поширюється дія торгово-економічних обмежень США
Компанія Facebook підтвердила інформацію про те, що аккаунт голови Чечні Рамзана Кадирова заблокований через внесення його до списку санкцій мін'юста США.
Про це «Риа Новости» повідомили в офіційному коментарі компані.
У соцмережі пояснили, що на Кадирова поширюється дія торгово-економічних обмежень.
«У зв'язку з цим Facebook несе юридичне зобов'язання деактивувати акаунти цієї особи», - йдеться в офіційному коментарі компанії.
Аккаунт в Instagram також заблокуваний через те, що ця соцмережа також належить Facebook.
Напередодні «Роскомнагляд» зажадав від соціальних мереж Facebook і Instagram пояснень з приводу блокування ними облікових записів, які належать керівництву Чечні і підтримуваному Кремлем лідерові республіки Рамзану Кадирову.
У Кадирова було понад 3 мільйони підписників на його російськомовному аккаунті у Instagram і понад 750 тисяч на Facebook.
У міністерстві преси та інформації Чечні назвали блокування Кадирова у Facebook та Instagram «брудною кібератакою» з боку влади США.
Нагадаємо, 20 грудня Мінфін США вніс до санкційного «списку Магнітського» п'ятьох росіян, серед яких і глава Чечні Рамзан Кадиров. Міністерство повідомило у Twitter, що ці люди причетні до справи Сергія Магнітського «й інших грубих порушень прав людини в Росії». Всього тепер під санкціями перебувають 49 людей.