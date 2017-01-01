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    У Facebook назвали причину блокування аккаунтів Кадирова

    На Кадирова поширюється дія торгово-економічних обмежень США
    Компанія Facebook підтвердила інформацію про те, що аккаунт голови Чечні Рамзана Кадирова заблокований через внесення його до списку санкцій мін'юста США. Про це «Риа Новости» повідомили в офіційному коментарі компані. У соцмережі пояснили, що на Кадирова поширюється дія торгово-економічних обмежень. «У зв'язку з цим
    • Вчора, 21:12
    • Розсилка
    Рамзан Кадиров
    Рамзан Кадиров

    На Кадирова поширюється дія торгово-економічних обмежень США

    Компанія Facebook підтвердила інформацію про те, що аккаунт голови Чечні Рамзана Кадирова заблокований через внесення його до списку санкцій мін'юста США.

    Про це «Риа Новости» повідомили в офіційному коментарі компані.

    У соцмережі пояснили, що на Кадирова поширюється дія торгово-економічних обмежень.

    «У зв'язку з цим Facebook несе юридичне зобов'язання деактивувати акаунти цієї особи», - йдеться в офіційному коментарі компанії.

    Аккаунт в Instagram також заблокуваний через те, що ця соцмережа також належить Facebook.

    Напередодні «Роскомнагляд» зажадав від соціальних мереж Facebook і Instagram пояснень з приводу блокування ними облікових записів, які належать керівництву Чечні і підтримуваному Кремлем лідерові республіки Рамзану Кадирову.

    У Кадирова було понад 3 мільйони підписників на його російськомовному аккаунті у Instagram і понад 750 тисяч на Facebook.

    У міністерстві преси та інформації Чечні назвали блокування Кадирова у Facebook та Instagram «брудною кібератакою» з боку влади США.

    Нагадаємо, 20 грудня Мінфін США вніс до санкційного «списку Магнітського» п'ятьох росіян, серед яких і глава Чечні Рамзан Кадиров. Міністерство повідомило у Twitter, що ці люди причетні до справи Сергія Магнітського «й інших грубих порушень прав людини в Росії». Всього тепер під санкціями перебувають 49 людей.

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