РФ вимагає від Facebook пояснень щодо блокування аккаунтів Кадирова

«Роскомнагляд» направив 26 грудня листа на адресу керівництва компанії Facebook

«Роскомнагляд» зажадав від соціальних мереж Facebook і Instagram пояснень з приводу блокування ними облікових записів, які належать керівництву Чечні і підтримуваному Кремлем лідерові республіки Рамзану Кадирову. «Роскомнагляд» направив 26 грудня листа на адресу керівництва компанії Facebook із запитом про причини видалення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рамзан Кадиров

«Роскомнагляд» направив 26 грудня листа на адресу керівництва компанії Facebook

«Роскомнагляд» зажадав від соціальних мереж Facebook і Instagram пояснень з приводу блокування ними облікових записів, які належать керівництву Чечні і підтримуваному Кремлем лідерові республіки Рамзану Кадирову.

«Роскомнагляд» направив 26 грудня листа на адресу керівництва компанії Facebook із запитом про причини видалення аккаунтів Рамзана Кадирова з соціальних мереж Facebook і Instagram», – йдеться в повідомленні російського відомства.

Профіль Кадирова в соціальній мережі Instagram заблокований із 23 грудня, так само не доступна і його сторінка у Facebook.

Сам лідер Чечні Рамзан Кадиров пов’язав зникнення своїх сторінок у соцмережах із внесенням себе до санкційного «списку Магнітського».

У Кадирова було понад 3 мільйони підписників на його російськомовному аккаунті у Instagram і понад 750 тисяч на Facebook.

У міністерстві преси та інформації Чечні назвали блокування Кадирова у Facebook та Instagram «брудною кібератакою» з боку влади США.

Нагадаємо, 20 грудня Мінфін США вніс до санкційного «списку Магнітського» п'ятьох росіян, серед яких і глава Чечні Рамзан Кадиров. Міністерство повідомило у Twitter, що ці люди причетні до справи Сергія Магнітського «й інших грубих порушень прав людини в Росії». Всього тепер під санкціями перебувають 49 людей.

Джерело: Радіо Свобода