РФ вимагає від Facebook пояснень щодо блокування аккаунтів Кадирова
- Вчора, 20:25
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«Роскомнагляд» направив 26 грудня листа на адресу керівництва компанії Facebook
«Роскомнагляд» зажадав від соціальних мереж Facebook і Instagram пояснень з приводу блокування ними облікових записів, які належать керівництву Чечні і підтримуваному Кремлем лідерові республіки Рамзану Кадирову.
«Роскомнагляд» направив 26 грудня листа на адресу керівництва компанії Facebook із запитом про причини видалення аккаунтів Рамзана Кадирова з соціальних мереж Facebook і Instagram», – йдеться в повідомленні російського відомства.
Профіль Кадирова в соціальній мережі Instagram заблокований із 23 грудня, так само не доступна і його сторінка у Facebook.
Сам лідер Чечні Рамзан Кадиров пов’язав зникнення своїх сторінок у соцмережах із внесенням себе до санкційного «списку Магнітського».
У Кадирова було понад 3 мільйони підписників на його російськомовному аккаунті у Instagram і понад 750 тисяч на Facebook.
У міністерстві преси та інформації Чечні назвали блокування Кадирова у Facebook та Instagram «брудною кібератакою» з боку влади США.
Нагадаємо, 20 грудня Мінфін США вніс до санкційного «списку Магнітського» п'ятьох росіян, серед яких і глава Чечні Рамзан Кадиров. Міністерство повідомило у Twitter, що ці люди причетні до справи Сергія Магнітського «й інших грубих порушень прав людини в Росії». Всього тепер під санкціями перебувають 49 людей.
Джерело: Радіо Свобода