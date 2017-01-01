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    РФ вимагає від Facebook пояснень щодо блокування аккаунтів Кадирова

    «Роскомнагляд» направив 26 грудня листа на адресу керівництва компанії Facebook
    «Роскомнагляд» зажадав від соціальних мереж Facebook і Instagram пояснень з приводу блокування ними облікових записів, які належать керівництву Чечні і підтримуваному Кремлем лідерові республіки Рамзану Кадирову. «Роскомнагляд» направив 26 грудня листа на адресу керівництва компанії Facebook із запитом про причини видалення
    • Вчора, 20:25
    • Розсилка
    Рамзан Кадиров
    Рамзан Кадиров

    «Роскомнагляд» направив 26 грудня листа на адресу керівництва компанії Facebook

    «Роскомнагляд» зажадав від соціальних мереж Facebook і Instagram пояснень з приводу блокування ними облікових записів, які належать керівництву Чечні і підтримуваному Кремлем лідерові республіки Рамзану Кадирову.

    «Роскомнагляд» направив 26 грудня листа на адресу керівництва компанії Facebook із запитом про причини видалення аккаунтів Рамзана Кадирова з соціальних мереж Facebook і Instagram», – йдеться в повідомленні російського відомства.

    Профіль Кадирова в соціальній мережі Instagram заблокований із 23 грудня, так само не доступна і його сторінка у Facebook.

    Сам лідер Чечні Рамзан Кадиров пов’язав зникнення своїх сторінок у соцмережах із внесенням себе до санкційного «списку Магнітського».

    У Кадирова було понад 3 мільйони підписників на його російськомовному аккаунті у Instagram і понад 750 тисяч на Facebook.

    У міністерстві преси та інформації Чечні назвали блокування Кадирова у Facebook та Instagram «брудною кібератакою» з боку влади США.

    Нагадаємо, 20 грудня Мінфін США вніс до санкційного «списку Магнітського» п'ятьох росіян, серед яких і глава Чечні Рамзан Кадиров. Міністерство повідомило у Twitter, що ці люди причетні до справи Сергія Магнітського «й інших грубих порушень прав людини в Росії». Всього тепер під санкціями перебувають 49 людей.

    Джерело: Радіо Свобода

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