У Facebook повідомили, що усувають причину збою

Адміністрація соцмережі Facebook заявляє, що працює над вирішенням проблеми, яка спричинила глобальний технічний збій у Facebook та Instagram.

Про це йдеться у заяві Facebook, оприлюдненій у Twitter.

«Ми знаємо, що сьогодні у багатьох користувачів виникли проблеми із доступом до сімейства додатків Facebook. Ми намагаємося вирішити проблему якнайшвидше», — йдеться у повідомленні соцмережі.

В соцмережі зазначили, що проблема не пов'язана з DDoS-атакою.

«Ми намагаємося вирішити проблему якнайшвидше, але можемо підтвердити, що проблема не пов'язана з DDoS-атакою», — зазначили в компанії.

We’re aware that some people are currently having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible.