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    У Facebook повідомили, що усувають причину збою

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    У Facebook повідомили, що усувають причину збою

    В соцмережі зазначили, що проблема не пов'язана з DDoS-атакою

    Адміністрація соцмережі Facebook заявляє, що працює над вирішенням проблеми, яка спричинила глобальний технічний збій у Facebook та Instagram.

    Про це йдеться у заяві Facebook, оприлюдненій у Twitter.

    «Ми знаємо, що сьогодні у багатьох користувачів виникли проблеми із доступом до сімейства додатків Facebook. Ми намагаємося вирішити проблему якнайшвидше», — йдеться у повідомленні соцмережі.

    В соцмережі зазначили, що проблема не пов'язана з DDoS-атакою.

    «Ми намагаємося вирішити проблему якнайшвидше, але можемо підтвердити, що проблема не пов'язана з DDoS-атакою», — зазначили в компанії.

    Нагадаємо, 13 березня у роботі Facebook і Instagram стався збій серед користувачів Західної Європи, а також США. За даними сервісу, постраждали, зокрема, користувачі даних соцмереж з України, Росії та Білорусі.

    Як повідомляли користувачі, в обох соцмережах пропала можливість публікувати записи, а також відправляти і отримувати повідомлення.

    США Facebook Twitter соціальні мережі
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