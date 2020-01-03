Вітала окупацію Криму, а тепер прочитає лекцію в Києві. Відомий забудовник везе до України Хакамаду



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Ірина Хакамада

Хакамада, яка не вважає, що Росія повинна повернути Україні Крим, їде вчити українців, як жити

Російська політикиня Ірина Хакамада, яка позитивно відреагувала на окупацію Криму, збирається 27 лютого прочитати лекцію в Києві на форумі «DreamBig» - про те, як бути «щасливим, успішним і вільним».

«Ірина Хакамада - self-made woman, яка пройшла свій шлях пошуку себе, відбулася в бізнесі, політиці і прийшла до того, що допомагає іншим людям знаходити свій внутрішній баланс в хаотичному світі. Ірина є автором бестселера «Дао Життя», а також книг «Success в большом городе», «В передчутті себе: від іміджу до стилю», «Sex у великій політиці», - йдеться на сайті заходу.

Нагадаємо, що у 2017 році, відповідаючи на запитання, чи не потрібно Росії повертати крадений Крим, Ірина Хакамада сказала: «Немає правового світу – це міф європейський» і порадила Україні взяти компенсацію за анексований півострів.

Організатор форуму, який покликав Хакамаду у Київ – відомий забудовник Артур Мхітарян, засновник девелоперської компанії Taryan Group, в яку входить одна з найбільших приватних будівельних компаній Києва «Познякижитлобуд»; син колишнього члена фракції Партії регіонів.