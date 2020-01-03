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    Події в Україні

    Окупанти за день двічі обстріляли позиції ЗСУ

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    Окупанти за день двічі обстріляли позиції ЗСУ

    Постраждали позиції під Зайцевим і Новолуганським

    З початку доби російські окупаційні війська здійснили два обстріли позицій Об'єднаних сил - поблизу Новолуганського і Зайцевого.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник обстріляв позиції українських захисників поблизу населених пунктів Новолуганське та Зайцеве, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», - поінформували у штабі.

    Як зазначається, внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

    Нагадаємо, 1 січня збройні формування РФ три рази порушили режим припинення вогню.

    Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

    2 січня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.

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