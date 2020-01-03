Кримський журналіст планує відсудити у Росії $5 млн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євген Гайворонський

Чотири мільйони Гайворонський хоче віддати дітям, батьки яких загинули в АТО і через події, пов'язані з Кримом

Кримський журналіст і блогер Євген Гайворонський має намір судитися з Росією в Європейському суді з прав людини. Про це він сказав 3 січня в ефірі Радіо Крим.Реалії.

«У мене багато унікальної інформації і знань. Я сподіваюся внести кардинальний перелом у всю цю гібридну війну, щоб ми найближчим часом повернули Крим до України. Також я розумію, що у мене є залізні підстави подавати в ЄСПЛ. Я хочу подати проти Росії позов на п'ять мільйонів доларів. Чотири мільйони я хочу віддати дітям, батьки яких загинули в АТО і через події, пов'язані з Кримом. Далі я хочу видати книгу», – зазначив Гайворонський.

Блогер стверджує, що в Криму російські силовики погрожували йому «кинути в підвали «ДНР», а бойовики «ЛНР» – вбити «голими руками» дорогою з Росії на Донбас.

Гайворонський, якого вивезли з анексованого Криму в Краснодарський край Росії для «видворення», з 1 січня перебуває на материковій частині України. Гайворонський прибув до Києва поїздом із Бахмута.

20 грудня 2019 року підконтрольний Росії Ялтинський міський суд схвалив рішення про «примусове видворення» Євгена Гайворонського «з території Росії».

До цього, 31 жовтня 2019 року, Гайворонського звинуватили в новому адміністративному правопорушенні за ч. 3 ст. 20.1 КоАП Росії (образа в Інтернеті влади і символів Росії) за пост у соціальній мережі Facebook щодо президента Росії Володимира Путіна.

12 листопада 2019 року підконтрольний Росії міськсуд Ялти вирішив визнати незаконними документи, за якими Гайворонському видали паспорт громадянина Росії.

Раніше підконтрольний Росії Мировий суд Ялти заарештував блогера на 15 діб за звинуваченням в ухиленні від лікування наркозалежності за статтею 6.9.1. російського Кодексу про адміністративні правопорушення. Адвокат Олексій Ладін пов'язував арешт Гайворонського з попереднім затриманням активіста в березні 2019 року за підозрою у вживанні наркотичних засобів. Сам блогер назвав «маячнею» звинувачення у вживанні наркотиків.