У Філадельфії сталася стрілянина: поранено шістьох поліцейських



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Філадельфії невідомий почав стрілянину Фото: @HLN_BE / Twitter

Стрільця досі не затримано

У США у Філадельфії сталася стрілянина, щонайменше семеро поліцейських отримали поранення.

Про це повідомляє CNN.

Підрозділ поліцейського спецназу на броньованому спецавтомобілі прибув на місце стрілянини. Туди ж стягнуті десятки правоохоронців. Принаймні, шестеро поліцейських поранені.

Свідки чули близько ста пострілів.

Загони поліції встановили оточення навколо місця подій. Органи правопорядку настійно рекомендують населенню триматися подалі.

Brave @PhillyPolice Officers going toward the danger at a large, active shooting scene in the Nicetown-Tioga section of #Philadelphia where multiple cops have been shot. pic.twitter.com/0MGVs6KNUi — Bill Bratton (@CommissBratton) 14 серпня 2019 р.

The shoot-out in North Philly looks insane, like an episode on a TV show. I would say it looks like something in a video game, but I don’t want to get Walmart started.#Philadelphiapic.twitter.com/y4pPXU9XMp — Jermaine Watkins (@JermaineWatkins) 14 серпня 2019 р.

Philadelphia Active Shooting



• 6 officers injured, non life threatening

• Suspect live streaming on facebook

• 2 officers pinned down in the house with two detained suspects

• Temple University’s Health Sciences Center on lockdown #PhiladelphiaShooter #Philadelphia pic.twitter.com/hsdebul9P0 — Breaking News (@NewsAlertUK_) 14 серпня 2019 р.

Major police response heading to 3700 N. 15th Street. Heading to scene now. @6abc pic.twitter.com/V3zJTPLcJ6 — Bob Brooks (@BobBrooks6abc) 14 серпня 2019 р.

Як повідомляє NBC Philadelphia, одну людину вже затримали.

One person arrested, but someone is still shooting at officers in #Philadelphia pic.twitter.com/5YozzCJeV0 — United States Trends (@Trends4USA) 14 серпня 2019 р.

Стрільця досі не затримано. Він забарикадувався в одній з будівель. У пастці разом з ним опинилися звичайні люди та двоє правоохоронців.

Ведуться переговори зі стрільцем, його просять здатися