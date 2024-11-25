Ворог перетнув річку Оскіл на Харківщині і зайняв позиції однієї з бригад ЗСУ – Deep State

Жителям Дворічанської та Куп'янської громад варто евакуватися

Російські війська 25 листопада на човнах здійснила висадку через річку Оскіл південніше Новомлинська Харківської області. Про це повідомляють аналітики проєкту Deep State.

«Сьогодні ворог здійснив доволі неочікувану операцію – на човнах з Дворічного перепливли Оскіл та закріпилися на західному березі», – йдеться в повідомленні.

Аналітики припускають, що це не просто подолання водної перешкоди заради фото, адже противник зайняв позиції однієї з українських бригад.

«Такі події несуть за собою активізацію артилерійського та мінометного вогню, тому нагадуємо жителям Дворічанської та Куп'янської громад про евакуацію», – додали у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 23 листопада, російські загарбники просунулися в Донецькій, Харківській областях, а також на Курщині.

Аналітики каналу Deep State та стверджують, що ворог просунувся у Торецьку та біля ще чотирьох населених пунктів Донеччини.

Також росіяни окупували Нову Іллінку.

Раніше аналітики Deep State повідомили, що окупанти наближаються впритул до Курахового та захоплюють села в безпосередній близькості до міста.

Окрім того, протягом останніх тижнів повідомлялось, що окупанти активно тиснуть на місто Курахове, щоб захопити його до зими.

До слова, росіяни змогли повністю окупувати село Іллінка, яке знаходиться в безпосередній близькості до міста Курахове. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState на своїй сторінці в Телеграм.

Також проєкт DeepState повідомляв напередодні, що росіяни окупували Рівнопіль та просунулись на кількох напрямках.