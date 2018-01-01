У Фінляндії двері пасажирського літака вбили пілота

В аеропорту Кіттіля трагічно загинув 50-річний пілот приватного літака

У Фінляндії в аеропорту Кіттіля (Kittila) внаслідок раптового відчинення зовнішніх дверей літака загинув командир екіпажу, повідомляє «Інтерфакс Україна». Команда приватного 20-місного літака Gulfstream G150 доставила в четвер увечері пасажирів із Москви й готувалася до чергового польоту до Єкатеринбурга. Пілот заходив до повітряного



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Фото: Ilta-Sanomat У фінському аеропорту трагічно загинув пілот

В аеропорту Кіттіля трагічно загинув 50-річний пілот приватного літака

У Фінляндії в аеропорту Кіттіля (Kittila) внаслідок раптового відчинення зовнішніх дверей літака загинув командир екіпажу, повідомляє «Інтерфакс Україна».

Команда приватного 20-місного літака Gulfstream G150 доставила в четвер увечері пасажирів із Москви й готувалася до чергового польоту до Єкатеринбурга.

Пілот заходив до повітряного судна, коли зовнішні двері раптово відчинилися, впали вниз і вдарили льотчика. В результаті він помер на місці. Реанімувати льотчика, 50-річного громадянина Німеччини, не вдалося, повідомляє у п'ятницю місцева газета Lapin Kansa.

Штурман і стюардеса, які супроводжували пілота, не постраждали. Людей у цей час у літаку не було. Вироблений у 2012 році бізнес-джет Gulfstream G150 належить австрійській компанії Skyline Aviation. Поліція не вважає інцидент злочином і розглядає його як нещасний випадок.

Як повідомлялося раніше, внаслідок падіння повітряної кулі у Єгипті загинула щонайменше одна людина.