У Фінляндії двері пасажирського літака вбили пілота
- Сьогодні, 17:45
-
Розсилка
В аеропорту Кіттіля трагічно загинув 50-річний пілот приватного літака
У Фінляндії в аеропорту Кіттіля (Kittila) внаслідок раптового відчинення зовнішніх дверей літака загинув командир екіпажу, повідомляє «Інтерфакс Україна».
Команда приватного 20-місного літака Gulfstream G150 доставила в четвер увечері пасажирів із Москви й готувалася до чергового польоту до Єкатеринбурга.
Пілот заходив до повітряного судна, коли зовнішні двері раптово відчинилися, впали вниз і вдарили льотчика. В результаті він помер на місці. Реанімувати льотчика, 50-річного громадянина Німеччини, не вдалося, повідомляє у п'ятницю місцева газета Lapin Kansa.
Штурман і стюардеса, які супроводжували пілота, не постраждали. Людей у цей час у літаку не було. Вироблений у 2012 році бізнес-джет Gulfstream G150 належить австрійській компанії Skyline Aviation. Поліція не вважає інцидент злочином і розглядає його як нещасний випадок.
Як повідомлялося раніше, внаслідок падіння повітряної кулі у Єгипті загинула щонайменше одна людина.