У Єгипті впала повітряна куля: є загибла і поранені
- Сьогодні, 15:40
-
Розсилка
Внаслідок трагедії неподалік міста Луксор щонайменше одна людина загинула
У Єгипті в районі міста Луксор у результаті падіння повітряної кулі загинув один турист і ще 12 осіб зазнали травм. Про це повідомляє Reuters із посиланням на єгипетське державне агентство MENA.
«Аварія сталася на захід від міста Луксор через погані погодні умови", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що на повітряній кулі перебували туристи різних національностей.
Міністерство охорони здоров'я Єгипту повідомило, що загинула 36-річна жінка, національність якої не уточнюється. Крім цього, зазначається, що двоє з 12 постраждалих дістали серйозні травми, їх госпіталізовано.
Reuters нагадує, що У 2013 році 19 людей, більшість з яких були азіатськими і європейськими туристами загинули також під Луксором, коли повітряна куля вибухнула у повітрі.