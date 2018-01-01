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    У Єгипті впала повітряна куля: є загибла і поранені

    Внаслідок трагедії неподалік міста Луксор щонайменше одна людина загинула
    У Єгипті в районі міста Луксор у результаті падіння повітряної кулі загинув один турист і ще 12 осіб зазнали травм. Про це повідомляє Reuters із посиланням на єгипетське державне агентство MENA. «Аварія сталася на захід від міста Луксор через погані погодні умови", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що на повітряній кулі перебували
    • Сьогодні, 15:40
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    Повітряна куля
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    Повітряна куля

    Внаслідок трагедії неподалік міста Луксор щонайменше одна людина загинула

    У Єгипті в районі міста Луксор у результаті падіння повітряної кулі загинув один турист і ще 12 осіб зазнали травм. Про це повідомляє Reuters із посиланням на єгипетське державне агентство MENA.

    «Аварія сталася на захід від міста Луксор через погані погодні умови", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що на повітряній кулі перебували туристи різних національностей.

    Міністерство охорони здоров'я Єгипту повідомило, що загинула 36-річна жінка, національність якої не уточнюється. Крім цього, зазначається, що двоє з 12 постраждалих дістали серйозні травми, їх госпіталізовано. 

    Reuters нагадує, що У 2013 році 19 людей, більшість з яких були азіатськими і європейськими туристами загинули також під Луксором, коли повітряна куля вибухнула у повітрі.

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