У Єгипті впала повітряна куля: є загибла і поранені

Внаслідок трагедії неподалік міста Луксор щонайменше одна людина загинула

У Єгипті в районі міста Луксор у результаті падіння повітряної кулі загинув один турист і ще 12 осіб зазнали травм. Про це повідомляє Reuters із посиланням на єгипетське державне агентство MENA. «Аварія сталася на захід від міста Луксор через погані погодні умови", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що на повітряній кулі перебували



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Вголос Повітряна куля

Внаслідок трагедії неподалік міста Луксор щонайменше одна людина загинула

У Єгипті в районі міста Луксор у результаті падіння повітряної кулі загинув один турист і ще 12 осіб зазнали травм. Про це повідомляє Reuters із посиланням на єгипетське державне агентство MENA.

«Аварія сталася на захід від міста Луксор через погані погодні умови", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що на повітряній кулі перебували туристи різних національностей.

Міністерство охорони здоров'я Єгипту повідомило, що загинула 36-річна жінка, національність якої не уточнюється. Крім цього, зазначається, що двоє з 12 постраждалих дістали серйозні травми, їх госпіталізовано.

Reuters нагадує, що У 2013 році 19 людей, більшість з яких були азіатськими і європейськими туристами загинули також під Луксором, коли повітряна куля вибухнула у повітрі.