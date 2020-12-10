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    У Фінляндії сталася аварія на АЕС

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    Фінська АЕС Олкілуото - У Фінляндії сталася аварія на АЕС
    Фінська АЕС Олкілуото
    Фото: yle

    За даними власника АЕС, на станції відбулося автоматичне аварійне відключення реактора

    На фінській АЕС Олкілуото сталася аварійна ситуація, у результаті чого другий енергоблок відключився. Про це повідомляє телерадіокомпанія Yle.

    Власник АЕС, компанія Teollisuuden Voima, повідомила, що аварія трапилася 10 грудня після полудня.За даними компанії, на станції відбулося автоматичне аварійне відключення реактора. Наразі Teollisuuden Voima розслідує причини події.

    Зазначається, що після аварійного відключення блоку решта блоків продовжили працювати за планом.

    За даними компанії, ніяких викидів зі станції не відбулося, і ситуація не викликала ніякої небезпеки для людей або довкілля. Teollisuuden Voima каже, що надасть більше інформації, як тільки ситуація проясниться.

    «Управління радіаційної та ядерної безпеки (STUK) отримало інформацію 10 грудня приблизно о 13.00 про серйозну аварійну ситуацію на другому блоці атомної електростанції Олкілуото, яка призвела до аварійної зупинки. Радіація від АЕС не потрапила в довкілля, і радіаційна обстановка нормальна», – повідомили у STUK.

    До слова, суд у Японії заборонив запуск двох атомних реакторів. Суд у Японії скасував дозвіл Комісії з ядерного регулювання на експлуатацію ядерних реакторів №3 і №4 на АЕС «Оі» в префектурі Фукуї на узбережжі Японського моря. Це перше подібне рішення відтоді, як у Японії посилилося регулювання після аварії на АЕС «Фукусіма-1» у 2011 році.

    Теги: Фінляндія АЕС аварія
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