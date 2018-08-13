У Франції автомобіль протаранив мечеть



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Воді зник з місця інциденту

Водій автівки з країни Магрибу та був раніше судимий

У французькому місті Лілль, автомобіль протаранив двері мечеті, після чого водій зник.

Про це повідомляє французьке видання France 3.

Зазначається, що мова йде про мечеті аль-Віфак. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Поліція на даний момент шукає підозрюваного. За інформацією ЗМІ, поліція встановила особу водія, який керував автомобілем. Повідомляється, що він з країни Магрибу та був раніше судимий. Його мотиви невідомі.

Voiture bélier dans la mosquée de Mons en Baroeul (59). Pas plus d'informations pour l'instant. pic.twitter.com/QgPaLizlHs — AliLou (@Ali_Loup) 12 августа 2018 г.

Нагадаємо, у неділю в Запорізькій області чоловік стріляв з викраденої рушниці по автомобілях, які проїжджали повз нього, постраждали жінка та 11-річна дитина.