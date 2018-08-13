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    У Франції автомобіль протаранив мечеть

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    Воді зник з місця інциденту - У Франції автомобіль протаранив мечеть
    Воді зник з місця інциденту

    Водій автівки з країни Магрибу та був раніше судимий

    У французькому місті Лілль, автомобіль протаранив двері мечеті, після чого водій зник.

    Про це повідомляє французьке видання France 3.

    Зазначається, що мова йде про мечеті аль-Віфак. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

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    Поліція на даний момент шукає підозрюваного. За інформацією ЗМІ, поліція встановила особу водія, який керував автомобілем. Повідомляється, що він з країни Магрибу та був раніше судимий. Його мотиви невідомі.

    Нагадаємо, у неділю в Запорізькій області чоловік стріляв з викраденої рушниці по автомобілях, які проїжджали повз нього, постраждали жінка та 11-річна дитина.

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