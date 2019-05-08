У Франції через страйк авіадиспетчерів скасують сотні рейсів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

35-годинна зупинка роботи є частиною більш широкого національного протесту державних службовців у Франції

У Франції через страйк авіадиспетчерів сотні рейсів будуть скасовані або відкладені. Про це повідомляє The Independent.

Диспетчери та інженери, які працюють у Відділі аеронавігаційного обслуговування Франції, припинили роботу з 19:00 за місцевим часом в середу, 8 травня, до 6:00 в п'ятницю.

35-годинна зупинка роботи є частиною більш широкого національного протесту державних службовців у Франції проти планів президента Еммануеля Макрона реформувати умови праці співробітників.

За даними французьких ЗМІ, страйк зачепить, зокрема, паризький міжнародний аеропорт Орлі, а також аеропорти Ліона, Марселя і Тулузи. Управління цивільної авіації Франції попросило авіакомпанії скоротити кількість авіарейсів з цих аеропортів на час акції.

Рух авіатранспорту в аеропорту Шарль-де-Голль, як очікується, буде здійснюватися у нормальному режимі.