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    У Франції через страйк авіадиспетчерів скасують сотні рейсів

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    У Франції через страйк авіадиспетчерів скасують сотні рейсів

    35-годинна зупинка роботи є частиною більш широкого національного протесту державних службовців у Франції

    У Франції через страйк авіадиспетчерів сотні рейсів будуть скасовані або відкладені. Про це повідомляє The Independent.

    Диспетчери та інженери, які працюють у Відділі аеронавігаційного обслуговування Франції, припинили роботу з 19:00 за місцевим часом в середу, 8 травня, до 6:00 в п'ятницю.

    35-годинна зупинка роботи є частиною більш широкого національного протесту державних службовців у Франції проти планів президента Еммануеля Макрона реформувати умови праці співробітників.

    За даними французьких ЗМІ, страйк зачепить, зокрема, паризький міжнародний аеропорт Орлі, а також аеропорти Ліона, Марселя і Тулузи. Управління цивільної авіації Франції попросило авіакомпанії скоротити кількість авіарейсів з цих аеропортів на час акції.

    Рух авіатранспорту в аеропорту Шарль-де-Голль, як очікується, буде здійснюватися у нормальному режимі.

    ЗМІ аеропорт страйк
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