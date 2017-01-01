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    У Франції через суд спробують закрити представництво «ДНР»

    Файяр зазначив, що «це політичне питання», тому від асоціації вимагають дотримання Віденської конвенції про дипломатичні відносини
    У Франції 11 січня відбудеться судове засідання, на якому французький прокурор вимагатиме закриття так званого «представництва ДНР» в Марселі. Про це заявив глава «представництва ДНР» Юбер Файяр, передає «РІА Новости». «Я отримав повістку на 11 січня в суд Екс-ан-Провансу. Прокурор просить суд закрити нашу
    • Вчора, 16:28
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    Юбер Файяр
    Юбер Файяр

    Файяр зазначив, що «це політичне питання», тому від асоціації вимагають дотримання Віденської конвенції про дипломатичні відносини

    У Франції 11 січня відбудеться судове засідання, на якому французький прокурор вимагатиме закриття так званого «представництва ДНР» в Марселі. Про це заявив глава «представництва ДНР» Юбер Файяр, передає «РІА Новости».

    «Я отримав повістку на 11 січня в суд Екс-ан-Провансу. Прокурор просить суд закрити нашу асоціацію. На його думку, ми не дотримуємося Віденської конвенції», - заявив Файяр кореспонденту агентства.

    Файяр зазначив, що «це політичне питання», тому від асоціації вимагають дотримання Віденської конвенції про дипломатичні відносини.

    «Наша асоціація не загрожує нікому, ми не терористична організація. І ми були дуже здивовані цією ініціативою. Для прикладу -наша остання акція полягала в обміні листівками між дітьми з Франції та дітьми з Донбасу. Це ж не терористична акція» - додав Файяр.

    Зараз асоціація шукає адвоката, який би міг відстояти її право на існування.

    Також він завіряє, що це не завадить їх справам. Файар запевнив, що він прийде в суд та все пояснить.

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