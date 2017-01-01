У Франції через суд спробують закрити представництво «ДНР»
- Вчора, 16:28
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Файяр зазначив, що «це політичне питання», тому від асоціації вимагають дотримання Віденської конвенції про дипломатичні відносини
У Франції 11 січня відбудеться судове засідання, на якому французький прокурор вимагатиме закриття так званого «представництва ДНР» в Марселі. Про це заявив глава «представництва ДНР» Юбер Файяр, передає «РІА Новости».
«Я отримав повістку на 11 січня в суд Екс-ан-Провансу. Прокурор просить суд закрити нашу асоціацію. На його думку, ми не дотримуємося Віденської конвенції», - заявив Файяр кореспонденту агентства.
Файяр зазначив, що «це політичне питання», тому від асоціації вимагають дотримання Віденської конвенції про дипломатичні відносини.
«Наша асоціація не загрожує нікому, ми не терористична організація. І ми були дуже здивовані цією ініціативою. Для прикладу -наша остання акція полягала в обміні листівками між дітьми з Франції та дітьми з Донбасу. Це ж не терористична акція» - додав Файяр.
Зараз асоціація шукає адвоката, який би міг відстояти її право на існування.
Також він завіряє, що це не завадить їх справам. Файар запевнив, що він прийде в суд та все пояснить.