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    У Франції через ураган «Елеонор» загинула людина

    Унаслідок негоди також постраждали ще 15 осіб
    У Франції внаслідок зимового урагану «Елеонор» загинула одна людина — на неї в горах впало дерево. Про це повідомляє Le Parisien. Унаслідок негоди також постраждали ще 15 осіб, четверо з них знаходяться у важкому стані. Нагадаємо, зимова буря «Елеонор» обрушилася на північні і західні департаменти Франції
    • Вчора, 23:15
    • Розсилка
    Наслідки урагану
    Наслідки урагану

    Унаслідок негоди також постраждали ще 15 осіб

    У Франції внаслідок зимового урагану «Елеонор» загинула одна людина — на неї в горах впало дерево.

    Про це повідомляє Le Parisien.

    Унаслідок негоди також постраждали ще 15 осіб, четверо з них знаходяться у важкому стані.

    Нагадаємо, зимова буря «Елеонор» обрушилася на північні і західні департаменти Франції в ніч на 3 січня і залишила без світла понад 200 тисяч будинків.

    Як повідомляє BBC, ураган також поширився і на інші країни Північної та Західної Європи. Серед них —  Німеччина, Швейцарія, Бельгія, Нідерланди і Велика Британія.

    Синоптики прогнозують, що у найближчі дні пориви вітру у низці країн сягатимуть до 200 км/год.

    Німеччина стихійні лиха Швейцарія Франція Нідерланди Бельгія Велика Британія Twitter
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