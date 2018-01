У Франції через ураган «Елеонор» загинула людина

Унаслідок негоди також постраждали ще 15 осіб

У Франції внаслідок зимового урагану «Елеонор» загинула одна людина — на неї в горах впало дерево.

Про це повідомляє Le Parisien.

Унаслідок негоди також постраждали ще 15 осіб, четверо з них знаходяться у важкому стані.

Нагадаємо, зимова буря «Елеонор» обрушилася на північні і західні департаменти Франції в ніч на 3 січня і залишила без світла понад 200 тисяч будинків.

Thousands of homes have lost power and travel has been disrupted by Storm Eleanor - though the Met Office says the strongest winds have now passed https://t.co/vISbxxZf0t pic.twitter.com/eNL1f7eo9X