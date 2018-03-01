У Франції через ураган «Елеонор» загинула людина
- Вчора, 23:15
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Унаслідок негоди також постраждали ще 15 осіб
У Франції внаслідок зимового урагану «Елеонор» загинула одна людина — на неї в горах впало дерево.
Про це повідомляє Le Parisien.
Унаслідок негоди також постраждали ще 15 осіб, четверо з них знаходяться у важкому стані.
Нагадаємо, зимова буря «Елеонор» обрушилася на північні і західні департаменти Франції в ніч на 3 січня і залишила без світла понад 200 тисяч будинків.
Impresionantes inundaciones costeras #submersion esta mañana en #SaintMalo Francia— Geól. Sergio Almazán (@chematierra) 3 січня 2018 р.
Tormenta #Eleanor
Créditos: #Meteolafleche
Ene 3/2018 pic.twitter.com/2XCsMy4YBv
Thousands of homes have lost power and travel has been disrupted by Storm Eleanor - though the Met Office says the strongest winds have now passed https://t.co/vISbxxZf0t pic.twitter.com/eNL1f7eo9X— BBC News England (@BBCEngland) 3 січня 2018 р.
Як повідомляє BBC, ураган також поширився і на інші країни Північної та Західної Європи. Серед них — Німеччина, Швейцарія, Бельгія, Нідерланди і Велика Британія.
Синоптики прогнозують, що у найближчі дні пориви вітру у низці країн сягатимуть до 200 км/год.