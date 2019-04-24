У Франції мають намір судити екс-прем'єра Франсуа Фійона



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Франсуа Фійон

Фійона звинувачують у розтраті державних коштів

У Франції колишній кандидат в президенти Франсуа Фійон і його дружина Пенелопа можуть постати перед судом за звинуваченням у розтраті державних коштів.

Про це повідомляє DW.

Офіційне розслідування афери з фіктивним наймом на роботу дружини політика почалося в середині березня 2017 року. Зокрема, у січні французька газета Le Canard Enchaine повідомила, що Фійон, будучи депутатом парламенту, фіктивно влаштував дружину на посаду свого помічника. В результаті Пенелопа Фійон як співробітниця апарату парламенту за кілька років отримала близько 800 тисяч євро, не виконуючи при цьому, як стверджує слідство, ніякої роботи.

Крім того, дружина політика працювала в літературному журналі La Revue des Deux Mondes, який належав одному з друзів Фійона. Ймовірно, на цій роботі дружина кандидата в президенти або нічого не робила, або виконувала символічну роботу.

Зазначимо, що Фійон був прем'єр-міністром при президентові Ніколя Саркозі (2017-2012)