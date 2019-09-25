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    У Франції розбився гірокоптер: двоє загиблих

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    У Франції розбився гірокоптер: двоє загиблих

    Аварія сталася у полі в двох кілометрах на північ від аеродрому Анкона

    У французькому департаменті Дром у результаті падіння гірокоптеру загинули двоє людей.

    Про це повідомляє Le soir.

    В результаті падіння загинули двоє чоловіків 60 і 45 років — інструктор і його учень.

    Аварія сталася у полі в двох кілометрах на північ від аеродрому Анкона, недалеко від Монтелімара.

    Причина падіння поки не повідомляється.

    Гірокоптер або автожир — це невеликий літальний апарат, часто двомісний, який оснащений ротором для забезпечення його підйомної сили.

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