У Франції розбився гірокоптер: двоє загиблих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аварія сталася у полі в двох кілометрах на північ від аеродрому Анкона

У французькому департаменті Дром у результаті падіння гірокоптеру загинули двоє людей.

Про це повідомляє Le soir.

В результаті падіння загинули двоє чоловіків 60 і 45 років — інструктор і його учень.

Аварія сталася у полі в двох кілометрах на північ від аеродрому Анкона, недалеко від Монтелімара.

Причина падіння поки не повідомляється.

Гірокоптер або автожир — це невеликий літальний апарат, часто двомісний, який оснащений ротором для забезпечення його підйомної сили.