У Франції розбився гірокоптер: двоє загиблих
Аварія сталася у полі в двох кілометрах на північ від аеродрому АнконаУ французькому департаменті Дром у результаті падіння гірокоптеру загинули двоє людей.
Про це повідомляє Le soir.
В результаті падіння загинули двоє чоловіків 60 і 45 років — інструктор і його учень.
Аварія сталася у полі в двох кілометрах на північ від аеродрому Анкона, недалеко від Монтелімара.
Причина падіння поки не повідомляється.
Гірокоптер або автожир — це невеликий літальний апарат, часто двомісний, який оснащений ротором для забезпечення його підйомної сили.