Катастрофа літака МАУ: п'ять країн вимагають компенсації від Ірану



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Україна та ще чотири країни вимагають від Ірану негайно виплатити компенсації родичам загиблих в літаку МАУ

Учасники групи з координації допомоги жертвам катастрофи вимагають виплатити справедливу компенсацію

Учасники Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ в Ірані вимагають виплатити своєчасну і справедливу компенсацію.

Про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ України.

Повідомляється, що Україна, Канада, Швеція, Афганістан і Великобританія як учасники Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи літака рейсу PS752 сьогодні на полях Мюнхенської конференції провели другу зустріч з метою забезпечення прогресу в роботі по реалізації рамкових умов співпраці з Іраном.

Крім того, міністри планують вручити лист міністру закордонних справ Ірану Мохаммад Джаваду Заріфу, в якому повторно відзначений упор на необхідності забезпечення завершення розслідування, притягнення до відповідальності винуватців, прозорості та забезпечення правосуддя для сімей і близьких жертв трагедії.

Під час розмови з Заріфом міністри країн Координаційної групи наполягали на тому, щоб Іран продовжував здійснювати всі необхідні кроки для вирішення питань щодо встановлення причин і відповідальності за збитий літак.

Також міністри закликали до прозорого і ретельного розслідування відповідно до стандартів і процедур Міжнародної організації цивільної авіації. Крім того, міністри вимагають виплатити своєчасну і справедливу компенсацію, порівнянну з попередніми подібними трагічними випадками.

Як повідомлялося, 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту зазнав аварії літак «Міжнародних авіаліній України» рейсу PS752. На його борту перебували 176 осіб, усі вони загинули. Пасажирами авіалайнера були громадяни України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака, заперечивши ймовірність того, зо лайнер було збито. Однак під тиском оприлюднених провідними країнами світу доказів 11 січня Іран визнав, що український пасажирський літак був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи «Тор-М1», яку Іран отримав з Росії. Ця обставина, а також те, що Тегеран досі відмовляється передати Києву «чорні скриньки», викликала сумніви у деяких експертів стосовно того, чи справді український літак збили випадково.

Нагадаємо, канадські юристи хочуть домогтися від Ірану компенсації щонайменше $1,1 млрд через збиття українського літака МАУ. У позові факт збиття українського літака названо «навмисним терористичним актом».