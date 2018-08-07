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    У Франції розслідують, чому над резиденцією Макрона літав дрон

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    Макрон з дружиною - У Франції розслідують, чому над резиденцією Макрона літав дрон
    Макрон з дружиною

    Французький уряд заявив, що «вся програма відпустки президента є приватною і неофіційною»

    У Франції почали розслідування у зв’язку з польотом дрона над літньою резиденцією французького президента Форт-де-Брегансон.

    Як повідомляє The Local, французька влада вивчає дрон, який в понеділок вдень, 6 серпня, пролетів над замком, де президент Еммануель Макрон і його дружина Бріджит проводять літню відпустку.

    «Станом на зараз ведеться розслідування цього польоту безпілотника», - повідомив Єлисейський палац у коментарі AFP, не розкриваючи деталей того, чи був безпілотник збитий з міркувань безпеки.

    Французький уряд заявив, що «вся програма відпустки президента є приватною і неофіційною», включаючи поїздки, які Макрон здійснить під час двотижневої літньої перерви.

    Форт-де-Брегансон, середньовічна фортеця на невеликому острові біля французького узбережжя, є офіційною резиденцією президента Франції з 1968 року.

    Зазначимо, що інцидент з польотом безпілотника у Франції відбувся після того, як президент Венесуели Ніколас Мадуро пережив ймовірну спробу вбивства за участю двох дронів під час військового параду в Каракасі.

    Джерело: Європейська правда

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