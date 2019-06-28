У Франції температура досягла рекордного максимуму: +45



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Францію накрила спека

Після полудня в п'ятницю, 28 червня, у Франції був побитий абсолютний рекорд температури, з піком у 44,3 ° C в місті Карпантра на південному сході країни, після чого через кілька годин температура знову перевищила рекорд, переваливши через позначку в 45 ° C , повідомляє Le Figaro.

Так, повідомляється попередній рекорд був досягнутий у французькій комуні Ла-Гард в 2003 році. Тоді температура повітря там досягла 44,1 ° С.

Так, другий рекорд був досягнутий кількома годинами пізніше в містечку комуні Вильва в департаменті Гар на півдні Франції.

«Вперше у Франції був подоланий поріг в 45 ° C, при 45,1 ° C в Віллевьеле в Гарі», - повідомило агентство Infos Françaises.