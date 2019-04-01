У Франції в будинку для літніх людей сталось масове отруєння, є жертви



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Інцидент стався в будинку для літніх людей в містечку Лерм, на південь від Тулузи

У місті Лерм на півдні Франції, імовірно від харчового отруєння, померли п'ять постояльців будинку престарілих, ще 17 постраждали. Про це повідомляє радіостанція France Bleu

За попередніми даними, у ніч на понеділок, 1 квітня, п'ять осіб померли в будинку для літніх людей Ла Шенре. Більшість з постраждалих перебувають у стані середньої тяжкості, троє осіб перебувають у більш легкому стані.

За даними радіостанції, постраждалі були доставлені в лікарні, ведеться розслідування обставин інциденту.

Відзначається, що будинок престарілих був відкритий в листопаді 2006 року. У ньому є 87 кімнат і одне відділення для мешканців з хворобою Альцгеймера, у якому проживають півтора десятка осіб. В установі кухарі працюють за наймом і готують на місці.

У регіональному агентстві охорони здоров'я повідомили, що харчові продукти були вилучені для аналізу.

«Ми підозрюємо харчове отруєння, тому що це все сталося відбулися після їжі», - сказав заступник прокурора міста, додавши, що кухні також перевіряються.