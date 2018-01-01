У Франції вийшла відверта біографія дружини президента

Коли між майбутнім подружжям почався роман, Бріжит стала об’єктом цькування

Дружина президента Франції Бріжит Макрон народилася у сім’ї відомого шоколатьє, отримала освіту в католицькій приватній школі, була одружена з банкіром, займалася політикою та має сімох онуків. Про це йдеться у біографії першої леді, випущеній за авторства Маель Брьон під назвою «Бріжит Макрон, відверто». «Коли між



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Емануель та Бріжит Макрон

Коли між майбутнім подружжям почався роман, Бріжит стала об’єктом цькування

Дружина президента Франції Бріжит Макрон народилася у сім’ї відомого шоколатьє, отримала освіту в католицькій приватній школі, була одружена з банкіром, займалася політикою та має сімох онуків.

Про це йдеться у біографії першої леді, випущеній за авторства Маель Брьон під назвою «Бріжит Макрон, відверто».

«Коли між майбутнім подружжям почався роман, Бріжит стала об’єктом цькування, а Макронам, які були проти захоплення сина своєю вчителькою, почали приходити анонімні листи від батьків інших учнів», - розповідає авторка про те, як зароджували відносини подружжя.

Для створення книги Брьон мала розмови не лише з Емануелем та Бріжит Макрон, а також з членами родини.

У книзі зазначено, що у юності президент Франції написав роман, який мав еротичний зміст. В ньому напряму не йшлося про почуття між нинішнім першим подружжям Франції, але було не важко здогадатися кому був присвячений цей твір.

Як відомо, Макрон познайомився з майбутньою дружиною Брижит Троньє, коли навчався в школі - вона навчала його французькій. Пара офіційно оформила стосунки у 2007 році. Різниця у віці між подружжям становить 24 роки.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон хоче, щоб французький багет визнали частиною нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

Джерело: Укрінформ