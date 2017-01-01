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    У Франції внаслідок сходження лавини загинули троє людей

    Для пошуку зниклих використовували вертольоти і групи рятувальників на лижах
    У неділю у Французьких Альпах знайшли тіла трьох людей, які загинули внаслідок сходження лавини. Про це повідомляє BFM-TV. Лавини зійшли в горах департаменту Ізер на південному сході країни. Першого з туристів шукали з 2 грудня після того, як його дружина повідомила, що чоловік вчасно не повернувся в готель. У неділю вранці його знайшли біля
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    Лавина в горах
    Лавина в горах

    Для пошуку зниклих використовували вертольоти і групи рятувальників на лижах

    У неділю у Французьких Альпах знайшли тіла трьох людей, які загинули внаслідок сходження лавини.

    Про це повідомляє BFM-TV.

    Лавини зійшли в горах департаменту Ізер на південному сході країни. Першого з туристів шукали з 2 грудня після того, як його дружина повідомила, що чоловік вчасно не повернувся в готель. У неділю вранці його знайшли біля підніжжя гори Дан де Кроль.

    Двох інших зниклих також шукали відучора. Їхні тіла знайшли біля підніжжя гори Гран Сом.

    В обох випадках для пошуку зниклих використовували вертольоти і групи рятувальників на лижах.

    Раніше рятувальники попередили про небезпеку сходження лавин у Закарпатті.

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