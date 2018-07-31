У Франції заборонили в школі користуватися смартфонами



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Нововведення почнуть діяти з нового навчального року у вересні

Французький парламент остаточно схвалив заборону на використання смартфонів у школах та коледжах країни. За це рішення проголосували 62 французькі сенатори, один виступив проти.

Про це повідомляє Le Monde.

Нововведення є виконанням передвиборчої обіцянки президента Еммануеля Макрона.

Згідно із законом, портативними пристроями, які мають вихід в інтернет, заборонено користуватися у шкільних приміщеннях та під час занять на свіжому повітрі, окрім випадків, пов'язаних з освітньою метою.

Водночас телефони можна використовувати у місцях, дозволених підзаконними актами, наприклад на ігрових майданчиках.

Телефони можуть бути конфісковані відповідно до умов, встановлених правилами процедури.

Заборону на мобільники у школах у Франції вже ухвалювали у 2010 році, але чинний закон - більш жорсткий.

Нововведення почнуть діяти з нового навчального року у вересні.

Нагадаємо, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич рекомендує школам розробити власні правила щодо використання мобільних телефонів учнями в межах навчального закладу.

Джерело: Еспресо ТВ