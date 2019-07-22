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    У Франції знайшли субмарину, яка затонула в 1968 році з екіпажем

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    <p>Затонуле судно виявили з допомогою американського корабля, який прибув до берегів Франції для участі у дослідженні морського дня</p> - У Франції знайшли субмарину, яка затонула в 1968 році з екіпажем

    Затонуле судно виявили з допомогою американського корабля, який прибув до берегів Франції для участі у дослідженні морського дня

    Фото: twitter.com/florence_parly

    Затонуле судно знаходиться на відстані 45 кілометрів від Тулона, на глибині 2370 метрів

    Французький підводний човен La Minerve, зниклий в 1968 році, був виявлений біля берегів Тулона.

    Про це заявила міністр оборони Франції Флоранс Парлі.

    «Ми щойно виявили La Minerve. Це успіх, полегшення і технічний тріумф. Я думаю про сім'ї (моряків-ред.), які так довго чекали цього моменту», - повідомила Парлі у Твіттері.

    Затонуле судно, яке зникло в 1968 році з 52 людьми на борту, знаходиться на відстані 45 кілометрів від Тулона, на глибині 2370 метрів. Його виявили з допомогою американського корабля, який прибув до берегів Франції для участі у дослідженні морського дня минулого тижня  

    27 січня 1968 року військовий підводний човен з 52 людьми на борту затонув всього за чотири хвилини. Незважаючи на негайно розпочату пошукову-рятувальну операцію, субмарину так і не знайшли.

    У жовтні минулого року сім'ї зниклих моряків  La Minerve  звернулися із закликом відновити пошуки.

    Джерело: Європейська правда

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