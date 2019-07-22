У Франції знайшли субмарину, яка затонула в 1968 році з екіпажем



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Затонуле судно виявили з допомогою американського корабля, який прибув до берегів Франції для участі у дослідженні морського дня Фото: twitter.com/florence_parly

Затонуле судно знаходиться на відстані 45 кілометрів від Тулона, на глибині 2370 метрів

Французький підводний човен La Minerve, зниклий в 1968 році, був виявлений біля берегів Тулона.

Про це заявила міністр оборони Франції Флоранс Парлі.

«Ми щойно виявили La Minerve. Це успіх, полегшення і технічний тріумф. Я думаю про сім'ї (моряків-ред.), які так довго чекали цього моменту», - повідомила Парлі у Твіттері.

Затонуле судно, яке зникло в 1968 році з 52 людьми на борту, знаходиться на відстані 45 кілометрів від Тулона, на глибині 2370 метрів. Його виявили з допомогою американського корабля, який прибув до берегів Франції для участі у дослідженні морського дня минулого тижня

27 січня 1968 року військовий підводний човен з 52 людьми на борту затонув всього за чотири хвилини. Незважаючи на негайно розпочату пошукову-рятувальну операцію, субмарину так і не знайшли.

У жовтні минулого року сім'ї зниклих моряків La Minerve звернулися із закликом відновити пошуки.

Джерело: Європейська правда