У Франції знайшли субмарину, яка затонула в 1968 році з екіпажем
Затонуле судно виявили з допомогою американського корабля, який прибув до берегів Франції для участі у дослідженні морського дня
Затонуле судно знаходиться на відстані 45 кілометрів від Тулона, на глибині 2370 метрів
Французький підводний човен La Minerve, зниклий в 1968 році, був виявлений біля берегів Тулона.
Про це заявила міністр оборони Франції Флоранс Парлі.
«Ми щойно виявили La Minerve. Це успіх, полегшення і технічний тріумф. Я думаю про сім'ї (моряків-ред.), які так довго чекали цього моменту», - повідомила Парлі у Твіттері.
Затонуле судно, яке зникло в 1968 році з 52 людьми на борту, знаходиться на відстані 45 кілометрів від Тулона, на глибині 2370 метрів. Його виявили з допомогою американського корабля, який прибув до берегів Франції для участі у дослідженні морського дня минулого тижня
27 січня 1968 року військовий підводний човен з 52 людьми на борту затонув всього за чотири хвилини. Незважаючи на негайно розпочату пошукову-рятувальну операцію, субмарину так і не знайшли.
У жовтні минулого року сім'ї зниклих моряків La Minerve звернулися із закликом відновити пошуки.
Джерело: Європейська правда