У Німеччині видали актуальний путівник для всіх, хто цікавиться Україною



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Путівник має 732 сторінки

Матеріали для путівника готувалися протягом восьми років

Німецьке видавництво Reise Know-How випустило путівник для тих, хто цікавиться Україною. Перше подібне актуальне видання у ФРН, призначене як для туристів, так і для широкого кола людей. Про це повідомляє «Укрінформ».

Путівник має 732 сторінки. Його автор путівника Петер Коллер.

«Це зовсім новий путівник по Україні, що тільки цього тижня вийшов друком», - повідомив Коллер.

За його словами, почав він готувати матеріал для книжки ще 8 років тому, до видання вона планувалася в 2014 році.

«Але відбувся Майдан, анексія Криму, війна на Донбасі. Тому сталася затримка - я мав багато дописати і переписати», - говорить автор, називаючи свою працю «трохи альтернативною», але «дуже проукраїнською».