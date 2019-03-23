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    У світі

    У Німеччині видали актуальний путівник для всіх, хто цікавиться Україною

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    Путівник має 732 сторінки - У Німеччині видали актуальний путівник для всіх, хто цікавиться Україною
    Путівник має 732 сторінки

    Матеріали для путівника готувалися протягом восьми років

    Німецьке видавництво Reise Know-How випустило путівник для тих, хто цікавиться  Україною. Перше подібне актуальне видання у ФРН, призначене як для туристів, так і для широкого кола людей. Про це повідомляє «Укрінформ».

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    Путівник має 732 сторінки. Його автор путівника Петер Коллер.  

    «Це зовсім новий путівник по Україні, що тільки цього тижня вийшов друком», - повідомив Коллер.

    За його словами, почав він готувати матеріал для книжки ще 8 років тому, до видання вона планувалася в 2014 році.

    «Але відбувся Майдан, анексія Криму, війна на Донбасі. Тому сталася затримка - я мав багато дописати і переписати», - говорить автор, називаючи свою працю «трохи альтернативною», але «дуже проукраїнською».

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