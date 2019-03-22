У Німеччині стрімко ростуть зарплати



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На заході країни істотно вищою є середня зарплата - 53054 євро на рік без вирахування податків

Враховуючи інфляцію, реальне зростання зарплат становило 1,3%. Це рекордний показник з 2011 року.

Про це повідомило Федеральне статистичне відомство у Вісбадені, пише DW.

Водночас, на сході Німеччини номінальний дохід зростав вищими темпами і збільшився на 3,6%, а у західних землях - всього на 3%.

Однак на заході країни істотно вищою є середня зарплата - 53054 євро на рік без вирахування податків. Для порівняння на територіях колишньої НДР вона становить 40 334 євро.

В обох випадках статистика охоплює тільки мешканців Німеччини, які працюють на умовах повної зайнятості.

Напередодні в «Укрзалізниці» назвали середню зарплату співробітників.

Слід нагадати, що у Нацполіції зарплата патрульного у Києві стартує від 13 тисяч гривень.

Також зазначимо, що у Польщі вчителі вимагають підвищення зарплат. А також скасування низки змін у законі про освіту, що стосуються, зокрема, оцінки їхньої роботи і подовженого шляху просування по службі.