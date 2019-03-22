  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Німеччині стрімко ростуть зарплати

    • Розсилка
    У Німеччині стрімко ростуть зарплати

    На заході країни істотно вищою є середня зарплата - 53054 євро на рік без вирахування податків

    Враховуючи інфляцію, реальне зростання зарплат становило 1,3%. Це рекордний показник з 2011 року.

    Про це повідомило Федеральне статистичне відомство у Вісбадені, пише DW.

    Водночас, на сході Німеччини номінальний дохід зростав вищими темпами і збільшився на 3,6%, а у західних землях - всього на 3%.

    Однак на заході країни істотно вищою є середня зарплата - 53054 євро на рік без вирахування податків. Для порівняння на територіях колишньої НДР вона становить 40 334 євро.

    В обох випадках статистика охоплює тільки мешканців Німеччини, які працюють на умовах повної зайнятості.

    Напередодні в «Укрзалізниці» назвали середню зарплату співробітників.

    Слід нагадати, що у Нацполіції зарплата патрульного у Києві стартує від 13 тисяч гривень.

    Також зазначимо, що у Польщі вчителі вимагають підвищення зарплат А також скасування низки змін у законі про освіту, що стосуються, зокрема, оцінки їхньої роботи і подовженого шляху просування по службі.

    Читайте також
    Німеччина зарплата статистика рекорд робота праця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ