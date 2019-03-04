У Гданську обрали нового мера замість вбитого Адамовича

За Дулькевич, яка була близькою соратницею загиблого мера, проголосували 84% жителів Гданська

Мером польського Гданська обрано Александру Дулькевич - в.о. мера і екс-заступниця вбитого у січні градоначальника Павла Адамовича.

Про це повідомила Rzeczpospolita.

За даними екзитпола, проведеного trojmiasto.pl, за 39-річну Дулькевич, яка була близькою соратницею загиблого мера, проголосували 84% жителів Гданська. Це означає, що вона перемогла в першому турі (поки неофіційно), другий тур буде оголошений, якщо ніхто з кандидатів не набере 50% голосів.

На крісло мера Гданська претендують троє: фаворитка Дулькевич, 46-річний бізнесмен Марек Скиба (набрав 4% голосів) і 51-річний ультраправий режисер Гжегож Браун (12%).

До слова, поляки зібрали на благодійність майже 16 млн злотих в пам'ять про вбитого мера Адамовича.

Як відомо, 19 січня тисячі поляків прийшли на церемонію прощання із мером Адамовичем. Жителі Гданська прощалися із президентом до півночі, потім його тіло кремували.

Нагадаємо, мер Гданська Павло Адамович помер в лікарні після отриманих ножових поранень, які йому завдав на концерті 27-річний житель Гданська.

Зловмисник напередодні звільнився з в'язниці, де він провів п'ять років за пограбування банків. Відомо, що у в'язниці у нього було діагностовано важке психічне захворювання.