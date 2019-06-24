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    У Гімалаях виявлені мертвими семеро альпіністів

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    У Гімалаях виявлені мертвими семеро альпіністів

    Пошук восьмого альпініста відновиться в понеділок

    Семеро альпіністів, які зникли безвісти в індійських Гімалаях в кінці травня, були виявлені мертвими рятувальними командами в неділю.

    Про це повідомляє CNN.

    Наголошується, що вісім альпіністів (четверо британців, двоє американців, австралієць і офіцер зв'язку) пропали безвісти 26 травня біля східної сторони піку Нанда Деві, одного з найвищих в Індії.

    Згідно з офіційною версією, альпіністи загинули в результаті сходження лавини. За даними компанії-експедитора групи, альпіністи намагалися підкорити заборонену вершину. Раніше магістрат району Піторагарх заявляв, що у групи не було дозволу на сходження на цей пік.

    Пошук восьмого альпініста відновиться в понеділок.

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