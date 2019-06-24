У Гімалаях виявлені мертвими семеро альпіністів
Пошук восьмого альпініста відновиться в понеділок
Семеро альпіністів, які зникли безвісти в індійських Гімалаях в кінці травня, були виявлені мертвими рятувальними командами в неділю.
Про це повідомляє CNN.
Наголошується, що вісім альпіністів (четверо британців, двоє американців, австралієць і офіцер зв'язку) пропали безвісти 26 травня біля східної сторони піку Нанда Деві, одного з найвищих в Індії.
Згідно з офіційною версією, альпіністи загинули в результаті сходження лавини. За даними компанії-експедитора групи, альпіністи намагалися підкорити заборонену вершину. Раніше магістрат району Піторагарх заявляв, що у групи не було дозволу на сходження на цей пік.
Пошук восьмого альпініста відновиться в понеділок.