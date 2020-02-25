Тендер для «своїх»: СБУ підозрює чиновників «Київміськсвітла» у махінаціях



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Фото: пресцентр СБУ

Посадовців Київміськсвітла підозрюютьу масштабних зловживаннях під час державних закупівель

Служба безпеки України підозрює посадових осіб комунального підприємства «Київміськсвітло» у масштабних зловживаннях під час здійснення закупівель товарів для зовнішнього освітлення столиці. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«За даними слідства, у 2018 році керівництво кількох структурних підрозділів комунального закладу забезпечило перемогу у тендері на придбання освітлювальних засобів для поточних потреб міста наближеній до них комерційній структурі. Загальна сума контрактів становила кілька десятків мільйонів гривень, частину з якої було розтрачено», - йдеться у повідомленні.

За попередньою версією слідства, під час підготовки кошторису чиновники свідомо завищили реальну ринкову вартість на лампи для вуличного освітлення. Ініційована Службою комплексна товарознавча та судово-економічна експертизи засвідчили, що через такі дії посадовців місцевому бюджету завдано збитків у особливо великих розмірах

Наразі п’ятьом посадовцям Київміськсвітла оголошено про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України,

Тривають слідчі дії.

Зазначимо, КП «Київміськсвітло» у 2019 році замінило майже 18 тис. світильників в рамках капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення Києва. Основним завданням підприємства у 2019 році була реалізація проєкту із заміни ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні. На ці роботи з бюджету столиці було спрямовано понад 557 млн грн.