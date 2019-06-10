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    У Гонконзі більше 1 мільйона людей вийшли на акцію протесту

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    У Гонконзі більше 1 мільйона людей вийшли на акцію протесту

    Це наймасовіша акція протесту в Гонконгу з моменту передачі району Китаю в 1997 році

    У Гонконгу близько 1,3 мільйона людей вийшли на марш проти поправки у законодавстві, яка дозволяє екстрадувати людей у Китай.

    Про це повідомляє CNN.

    Громадянський фронт за права людини, який організував акцію, заявив про понад 1,3 мільйона учасників, поліція каже про 240 тисяч. Це наймасовіша акція протесту в Гонконгу з моменту передачі району Китаю в 1997 році.

    Новий законопроект, який планують ухвалити наприкінці червня, критикують правозахисники, представники бізнесу, низка місцевих політиків і прості мешканці. Вони вважають, що закон підірве автономність Гонконгу і дозволить владі КНР переслідувати людей за політичними мотивами. Критики закону зазначають, що не довіряють судовій системі Китаю.

    Люди прийшли на марш у білому одязі, який став символом акції. Вони скандували «Гонконг, ніколи не здавайся», а також закликали очільницю уряду Гонконгу Керрі Лем піти у відставку.

    Гонконг — особливий адміністративний район Китаю, один із фінансових центрів світу, розташований на острові на південному сході країни, колишня британська колонія. Після закінчення Другої світової війни Гонконг належав Великій Британії, але у 1984 році Лондон зобов’язався передати Гонконг Пекіну за умов, що острів збереже економічну незалежність і капіталістичний уклад. У 1997 році Китай отримав суверенітет над Гонконгом, з тих пір вони існують за формулою «одна країна — дві системи».

    Нагадаємо, у серпні 2017 у Гонконгу тисячі людей вийшли на демонстрацію на знак протесту проти тюремного вироку політичним активістам, учасникам руху Occupy Central 2014 року, які закликали до проведення прямих виборів глави адміністрації району.

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