У Гонконзі більше 1 мільйона людей вийшли на акцію протесту

Це наймасовіша акція протесту в Гонконгу з моменту передачі району Китаю в 1997 році

У Гонконгу близько 1,3 мільйона людей вийшли на марш проти поправки у законодавстві, яка дозволяє екстрадувати людей у Китай.

Про це повідомляє CNN.

Громадянський фронт за права людини, який організував акцію, заявив про понад 1,3 мільйона учасників, поліція каже про 240 тисяч. Це наймасовіша акція протесту в Гонконгу з моменту передачі району Китаю в 1997 році.

Новий законопроект, який планують ухвалити наприкінці червня, критикують правозахисники, представники бізнесу, низка місцевих політиків і прості мешканці. Вони вважають, що закон підірве автономність Гонконгу і дозволить владі КНР переслідувати людей за політичними мотивами. Критики закону зазначають, що не довіряють судовій системі Китаю.

A million Chinese (Hongkongese) standing up to the Chinese Communist Party must be a nightmare to them. #HongKong #NoEvilLaw pic.twitter.com/rttpNHkcZN

Люди прийшли на марш у білому одязі, який став символом акції. Вони скандували «Гонконг, ніколи не здавайся», а також закликали очільницю уряду Гонконгу Керрі Лем піти у відставку.

More than 1 million people protested in Hong Kong today against a bill that would allow suspected criminals to be sent to mainland China for trial#HongKong #ExtraditionBill pic.twitter.com/VgWEfyEjMR