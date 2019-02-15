У Google заперечили технічну підтримку бойовиків «ДНР»



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Раніше у «ДНР» заявили, що Google запропонувала розмістити в окупованому Донецьку власне обладнання

У компанії Google заперечили заяву представників самоназваної «ДНР» про те, що Google нібито здійснила технічну допомогу бойовикам.

Про це у Google повідомили у коментарі Громадському.

«Ця інформація не відповідає дійсності», — відповіли у прес-службі компанії.

Раніше у «ДНР» заявили, що компанія запропонувала розмістити в окупованому Донецьку «власне обладнання, яке дозволить зробити більш комфортним і швидким доступ до таких YouTube і Google».

Подібну заяву зробив так званий міністр зв'язку «ДНР» Віктор Яценко в ефірі російського телеканалу НТВ.

Також російський телеканал у своєму сюжеті показав, як на тимчасово підконтрольній бойовикам території прокладають оптоволоконний кабель в Росію, через який нібито має надходити інтернет-трафік.