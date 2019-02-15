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    У Google заперечили технічну підтримку бойовиків «ДНР»

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    У Google заперечили технічну підтримку бойовиків «ДНР»

    Раніше у «ДНР» заявили, що Google запропонувала розмістити в окупованому Донецьку власне обладнання

    У компанії Google заперечили заяву представників самоназваної «ДНР» про те, що Google нібито здійснила технічну допомогу бойовикам.

    Про це у Google повідомили у коментарі Громадському.

    «Ця інформація не відповідає дійсності», — відповіли у прес-службі компанії.

    Раніше у «ДНР» заявили, що компанія запропонувала розмістити в окупованому Донецьку «власне обладнання, яке дозволить зробити більш комфортним і швидким доступ до таких YouTube і Google».

    Подібну заяву зробив так званий міністр зв'язку «ДНР» Віктор Яценко в ефірі російського телеканалу НТВ.

    Також російський телеканал у своєму сюжеті показав, як на тимчасово підконтрольній бойовикам території прокладають оптоволоконний кабель в Росію, через який нібито має надходити інтернет-трафік.

    ДНР міністр Google
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