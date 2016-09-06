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    У Горгана закликають селян вирощувати коноплі

    Українські сорти коноплі не містять тетрагідроканнабіололу
    Департамент агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації радить аграріям столичного регіону почати вирощувати коноплі. Про це йдеться у повідомленні відомства у мережі Facebook. У ньому зазначається, що в Україні склалась непроста економічна ситуація, яка змушує сільгоспвиробників шукати нових рентабельних культур, або ж
    • Сьогодні, 08:12
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    Українські сорти коноплі не містять тетрагідроканнабіололу

    Департамент агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації радить аграріям столичного регіону почати вирощувати коноплі. Про це йдеться у повідомленні відомства у мережі Facebook.

    У ньому зазначається, що в Україні склалась непроста економічна ситуація, яка змушує сільгоспвиробників шукати нових рентабельних культур, або ж відроджувати забуті.

    «Особливу увагу приваблюють експортноорієнтовані товари. Конопля в цьому сенсі приваблива культура , оскільки насіння користується попитом з боку європейських покупців. Починаючи з 2012 року в Україні відмічається поступове відродження коноплярства, площі технічної коноплі поступово збільшуються. Вже працюють декілька підприємств, які займаються переробкою і їх кількість постійно росте. Тому аграріям Київщини слід більш пильно придивитися до цієї культури та скористатись тим, що регіон столичний», - йдеться у повідомленні.

    Відомство також зазначило, що українські сорти конопель не містять тетрагідроканнабіололу (наркотичної складової), і додало, що її вирощування ретельно регламентується та контролюється на державному рівні.

    В 1930-і роки на долю СРСР припадало біля 80% світового виробництва даної культури, яка використовувалась для виробництва масел, ліків. З початку 60-х років минулого століття роль конопель в сільському господарстві знижувалась.

    Київську обласну державну адміністрацію очолює Олександр Горган.

    Нагадаємо, у середині січня у Києві поліція вилучила наркотики у пасажира метро.

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