У госпіталі Харкова військовий помер від грипу



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У Харкові від ускладнень грипу помер ветеран війни на Донбасі

У лютому бійця госпіталізували з ускладненнями грипу

У госпіталі Харкова помер від грипу військовослужбовець 24-ї бригади ЗСУ, учасник АТО Микола Харкевич.

Про це напередодні повідомив Союз воїнів АТО Волині на своїй сторінці у Facebook.

Відзначається, що Харкевич був учасником Антитерористичної операції на Донбасі. Потім продовжив службу за контрактом у Збройних силах України. У лютому бійця госпіталізували з ускладненнями грипу.

Поховають Миколу Харкевича в його рідному селищі Ратне Волинської області.

Раніше повідомлялося, що в Україні за період із 18 по 24 лютого від грипу і ГРВІ померли вісім осіб. Кількість захворілих становить понад 183 тисячі людей.

Як повідомлялося, з початку епідемічного сезону грип забрав життя 33 українців, зокрема п’ятьох дітей.