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    У госпіталі Харкова військовий помер від грипу

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    У Харкові від ускладнень грипу помер ветеран війни на Донбасі - У госпіталі Харкова військовий помер від грипу
    У Харкові від ускладнень грипу помер ветеран війни на Донбасі

    У лютому бійця госпіталізували з ускладненнями грипу

    У госпіталі Харкова помер від грипу військовослужбовець 24-ї бригади ЗСУ, учасник АТО Микола Харкевич.

    Про це напередодні повідомив Союз воїнів АТО Волині на своїй сторінці у Facebook.

    Відзначається, що Харкевич був учасником Антитерористичної операції на Донбасі. Потім продовжив службу за контрактом у Збройних силах України. У лютому бійця госпіталізували з ускладненнями грипу.

    Поховають Миколу Харкевича в його рідному селищі Ратне Волинської області.

    Раніше повідомлялося, що в Україні за період із 18 по 24 лютого від грипу і ГРВІ померли вісім осіб. Кількість захворілих становить понад 183 тисячі людей.

    Як повідомлялося, з початку епідемічного сезону грип забрав життя 33 українців, зокрема п’ятьох дітей.

    Харків АТО здоров'я ЗСУ лікарня Facebook
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