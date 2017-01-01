У готелі в Батумі сталася пожежа: четверо загиблих

Пожежа виникла орієнтовно в спа-центрі, де в той момент знаходилися учасниці конкурсу «Міс Грузія»

У грузинському Батумі в готельному комплексі Leogrand сталася сильна пожежа, внаслідок якої загинули щонайменше четверо людей. Як передає грузинське бюро АПА, внаслідок цього загинули 4 людини. За попередніми даними, причиною пожежі стало загоряння, що сталося в одному з кухонних приміщень готелю. У гасінні пожежі беруть участь до 10



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Пожежа виникла орієнтовно в спа-центрі, де в той момент знаходилися учасниці конкурсу «Міс Грузія»

У грузинському Батумі в готельному комплексі Leogrand сталася сильна пожежа, внаслідок якої загинули щонайменше четверо людей.

Як передає грузинське бюро АПА, внаслідок цього загинули 4 людини.

За попередніми даними, причиною пожежі стало загоряння, що сталося в одному з кухонних приміщень готелю.

У гасінні пожежі беруть участь до 10 пожежних бригад і близько 60 пожежних-рятувальників.

Як повідомляє грузинський Перший канал, пожежа виникла орієнтовно в спа-центрі, де в той момент знаходилися учасниці конкурсу «Міс Грузія».

За даними телеканалу, дівчат спустили з палаючої будівлі за допомогою пожежної драбини.

Повідомляється, що евакуація людей з будівлі готелю триває.

У спа-центрі могли перебувати до 50 осіб.

Одна з організаторів конкурсу «Міс Грузія» Ія Кицмарішвілі заявила журналістам, що всі учасниці конкурсу знаходяться в безпеці.