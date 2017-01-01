У готелі в Батумі сталася пожежа: четверо загиблих
- 24 Листопада, 21:59
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Пожежа виникла орієнтовно в спа-центрі, де в той момент знаходилися учасниці конкурсу «Міс Грузія»
У грузинському Батумі в готельному комплексі Leogrand сталася сильна пожежа, внаслідок якої загинули щонайменше четверо людей.
Як передає грузинське бюро АПА, внаслідок цього загинули 4 людини.
За попередніми даними, причиною пожежі стало загоряння, що сталося в одному з кухонних приміщень готелю.
У гасінні пожежі беруть участь до 10 пожежних бригад і близько 60 пожежних-рятувальників.
Як повідомляє грузинський Перший канал, пожежа виникла орієнтовно в спа-центрі, де в той момент знаходилися учасниці конкурсу «Міс Грузія».
За даними телеканалу, дівчат спустили з палаючої будівлі за допомогою пожежної драбини.
Повідомляється, що евакуація людей з будівлі готелю триває.
У спа-центрі могли перебувати до 50 осіб.
Одна з організаторів конкурсу «Міс Грузія» Ія Кицмарішвілі заявила журналістам, що всі учасниці конкурсу знаходяться в безпеці.