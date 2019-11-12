«Це вендетта». В «Європейській солідарності» прокоментували затримання Писарука



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Олександр Писарук з 2014 по 2015 рік був першим заступником голови Національного банку Валерії Гонтаревої Фото: LIGA.net

У політсилі впевнені, що справа проти Писарука - це розправа з командою Валерії Гонтаревої за націоналізацію «Приватбанку»

Силові дії правоохоронців, спрямовані проти голови правління «Райфайзен банку», одного з колишніх керівників НБУ Олександра Писарука, відомого фахівця в міжнародному фінансовому світі – це частина «вендетти», яку олігарх Ігор Коломойський оголосив не тільки експосадовцям Національного банку, а й усій банківській системі України. Таку заяву сьогодні зробила політична партія «Європейська солідарність».

Зокрема, в заяві йдеться, що це «помста професіоналам, які провели в Україні банківську реформу, визнану світовими фінансовими експертами однією з найуспішніших». У політсилі також впевнені, що це є також розправою з командою Валерії Гонтаревої за націоналізацію «Приватбанку».

«Попри те, що рішення про націоналізацію було ухвалене вже після звільнення Олександра Писарука з НБУ, «замовник» цієї спецоперації готовий відіграватися на будь-кому з команди реформаторів.

Ми маємо констатувати той факт, що головна мета цієї справи – не правосуддя, бо вона носить виключно замовний політичний характер», - повідомили у «ЄС».

Раніше ЗМІ повідомили, що співробітники НАБУ у понеділок ввечері прийшли в офіс одного з найбільших банків України — «Райфайзен банку», щоб затримати главу правління Олександра Писарука.

Писарук з 2014 по 2015 рік був першим заступником голови Національного банку Валерії Гонтаревої. За даними видання, банкіра Писарука звинувачують у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Згодом у НАБУ заявили, що загалом затримано сім осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України у 2014 році ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку України, ПАТ «ВіЕйБі Банк» та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами «ВіЕйБі Банку».

Напередодні колишня очільниця Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що можливе затримання голови правління «Райфайзен банку».