Справа VAB Банку: суд відклав обрання запобіжного заходу члену ради НБУ Каленському



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Судове засідання продовжиться у середу

Сторона захисту заявляла про необґрунтованість обвинувачень і неможливість тримання підозрюваного під вартою з огляду на його вік та фізичний стан

Вищий антикорупційний суд після слухань, що тривали у вівторок понад чотири години, відклав до 10:30 середи, 13 листопада, ухвалення рішення про обрання запобіжного заходу стосовно члена Ради НБУ Миколи Каленського у справі про видачу Нацбанком стабілізаційного кредиту VAB Банку в жовтні 2014 року на 1,2 млрд грн.

Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», сторона захисту заявляла про необґрунтованість обвинувачень і неможливість тримання підозрюваного під вартою з огляду на його вік та фізичний стан, проте Каленський залишається в статусі тимчасово затриманого.

Обвинувачення на адресу Каленського полягають у його згоді із завищеною оцінкою майна, тоді як, згідно з версією слідства, була інформація щодо його недостатності для видачі кредиту на таку суму.

Прокурор клопоче про взяття Каленського під варту на 60 днів з альтернативою внесення застави 20 млн грн, а також про вилучення паспортів і носіння електронного браслета.

Наразі суд проводить слухання про запобіжний захід ще одному підозрюваному - директору гендепартаменту банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі, правління Нацбанку залишається в залі суду, пише ЗМІ.

Як відомо, правління Нацбанку просить суд взяти на поруки члена ради НБУ Каленського.

Як повідомлялося, 11 листопада НАБУ повідомило про підозру вісьмом колишнім та чинним працівникам Нацбанку у справі про заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту для ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 млн гривень до 30 млн гривень.

Серед підозрюваних – колишній перший заступник голови НБУ, колишній директор Генерального департаменту банківського нагляду; колишній виконувач обов’язків начальника управління Нацбанку України по м. Києву та Київській області, колишні посадовці ПАТ «ВіЕйБі Банк» - голова спостережної ради, заступник голови правління банку та троє посадових осіб приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарними власниками ПАТ «ВіЕйБі Банк».

За повідомленнями ЗМІ, у справі фігурує голова правлення Райффайзен банку Олександр Писарук. До 2015 року він обіймав посаду заступника голови Нацбанку.