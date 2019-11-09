На шоу «95 Кварталу» знову згадали про згорілий будинок Гонтаревої



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Цього разу над нещастям у родині ексочільниці НБУ посміялися на шоу «Ліга сміху»

На шоу «Ліга сміху», яке було створене в 2015 році студією «Квартал 95», показали сценку, учасники якої посміялися над згорілим будинком колишньої глави НБУ Валерії Гонтаревої.

Учасники шоу розіграли сценку із нібито програми «Битва екстрасенсів». «Ведучий» нагадав глядачам, що в минулому випуску вони дізналися про те, хто спалив будинок Гонтаревої. У цей час підняв руку один із учасників шоу і сказав, що це він спалив будинок колишньої очільниці НБУ.

«Молодець! Тому ти і в фіналі», - зазначив «ведучий».

Після цього весь зал разом із суддями шоу розсміявся і «вибухнув» оплесками.

Як повідомлялося, в останньому випуску «Вечірнього кварталу» за 19 жовтня на телеканалі «1+1» гумористи разом з хором імені Верьовки висміяли підпал будинку колишньої голови Національного банки України Валерії Гонтаревої.

Раніше стало відомо, що «Квартал 95» не збирається вибачатися за номер про підпал будинку Гонтаревої.

Відео скандального виступу 95 Кварталу і Хору Верьовки дивіться тут

Український бізнесмен Ігор Коломойський, про якого у пісні теж неопосередковано згадували, прокоментував номер фразою «браво» і зазначив, що найбільше йому сподобалася фраза «Валерія думає на Валерича».

Зазначимо, що художній керівник Національного хору імені Верьовки Зеновій Корінець заявив про цькування та погрози на свою адресу після виконання артистками хору пісні про пожежу в будинку ексголови Гонтаревої на концерті «Кварталу 95».

Як повідомлялось, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що номер «95 кварталу» за участю хору ім. Верьовки про підпал будинку Гонтаревої негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні.

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський вибачився перед Гонтаревою за участь хору ім. Верьовки в жарті «95 кварталу» про підпал її будинку.

Бородянський вважає, що публічне висміювання особистих трагедій людей на зразок підпалу будинку колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої є моделлю поведінки, яку варто присікати.

Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки заснований майже вісім десятиліть тому і об’єднує в своєму складі близько півтори сотні професійних співаків. Колектив відзначений численними національними та міжнародними нагородами. Його діяльність головним чином фінансується державою.

Як повідомляв «Главком», на 2018 рік у хор Верьовки налічував 155 людей, а держпідтримка становила 47 млн 779 грн.

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