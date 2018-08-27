У Греції через зливи рекордний неврожай фісташок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цього літа у Греції пройшли проливні дощі, через які дерева були схильні до хвороб і пошкоджені комахами

Урожай фісташок в Греції в цьому році рекордно знизився. Всьому виною проливні дощі, через які дерева були схильні до хвороб і пошкоджені комахами. Про це повідомляє Euronews.

Один з головних постачальників фісташок на світовий ринок - Греція - в цьому році не дорахується третини свого звичного врожаю.



«Збиток завдали шкідливі бактерії в грунті. Пошкоджено все - від коренів до верхівок дерев. Ось ці сліди говорять про те, що хвороба рухається від низу до верху», - розповіла Ніколас Бібіс, яка займається розведенням фісташок вже 40 років.



Мегара на заході Аттики - одна з трьох місцевостей Греції, що виробляє фісташки. Через тривалу м'яку зиму, проливні дощі з квітня по червень, а потім аномальну спеку урожай зелених плодів зібрали вже до середини серпня - на місяць раніше звичайного терміну.



І навіть частина того, що зібрали, не годиться на продаж. Плоди висохли, а деякі навіть почорніли.