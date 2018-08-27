  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Греції через зливи рекордний неврожай фісташок

    • Розсилка
    У Греції через зливи рекордний неврожай фісташок

    Цього літа у Греції пройшли проливні дощі, через які дерева були схильні до хвороб і пошкоджені комахами

    Урожай фісташок в Греції в цьому році рекордно знизився. Всьому виною проливні дощі, через які дерева були схильні до хвороб і пошкоджені комахами. Про це повідомляє Euronews.

    Один з головних постачальників фісташок на світовий ринок - Греція - в цьому році не дорахується третини свого звичного врожаю. 

    «Збиток завдали шкідливі бактерії в грунті. Пошкоджено все - від коренів до верхівок дерев. Ось ці сліди говорять про те, що хвороба рухається від низу до верху», - розповіла Ніколас Бібіс, яка займається розведенням фісташок вже 40 років.


    Мегара на заході Аттики - одна з трьох місцевостей Греції, що виробляє фісташки. Через тривалу м'яку зиму, проливні дощі з квітня по червень, а потім аномальну спеку урожай зелених плодів зібрали вже до середини серпня - на місяць раніше звичайного терміну. 

    І навіть частина того, що зібрали, не годиться на продаж. Плоди висохли, а деякі навіть почорніли. 

    Читайте також
    Греція бізнес атмосферне явище ринок продукти їжа урожай
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ