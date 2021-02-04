  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Греції вибух зруйнував готель: уламки розлетілися на 80 метрів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Від готелю&nbsp;Tsamis фактично нічого не залишилося після вибуху&nbsp; - У Греції вибух зруйнував готель: уламки розлетілися на 80 метрів
    Від готелю Tsamis фактично нічого не залишилося після вибуху 
    Фото: Greek Rreporter

    Готель остаанній рік не працював, тому всередині нікого не було

    Сьогодні, 4 лютого, поблизу грецького міста Касторія стався потужний вибух, який майже повністю зруйнував триповерховий готель. 

    Про це повідомляє видання Greek Reporter.

    Зазначається, що уламки будівлі розлетілися на 80 метрів. Звуки вибуху було чути у радіусі кількох кілометрів. У місті сталося короткочасне вимкнення електроенергії.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    У Греції вибух зруйнував готель: уламки розлетілися на 80 метрів
    У Греції вибух зруйнував готель: уламки розлетілися на 80 метрів
    У Греції вибух зруйнував готель: уламки розлетілися на 80 метрів
    У Греції вибух зруйнував готель: уламки розлетілися на 80 метрів
    У Греції вибух зруйнував готель: уламки розлетілися на 80 метрів

    Наразі місце вибуху оточили поліціянти та працівники екстрених служб. Рух по автомагістралі заблокований. 

    Місцева влада попередньо заявила, що причиною вибуху міг стати витік газу. Наразі точну причину інциденту з’ясовують. Даних про жертв та постраждалих немає.

    Зазначимо, що зруйнований тризірковий готель Tsamis розташований у мальовничому місці на березі озера. У ньому 75 номерів та 5 люксів. 

    Заступник губернатора Касторії Димитріс Саввопулос заявив, що готель був не лише орієнтиром для відвідувачів міста, але і знаковим місцем для місцевих жителів, оскільки там відбувалися всілякі соціальні та культурні заходи.

    Готель Tsamis у Касторії. Фото: hoteltsamis.gr
    Готель Tsamis у Касторії. Фото: hoteltsamis.gr

    Власник запевнив, що готель останній рік не працював, тому в середині будівлі нікого не було.

     

     

     

    Теги: вибух Греція готель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies