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    Під Києвом жінка підпалила готельний номер (фото)

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    Після сварки з адміністратором готелю жінка підпалила меблі у своєму номері - Під Києвом жінка підпалила готельний номер (фото)
    Після сварки з адміністратором готелю жінка підпалила меблі у своєму номері
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські затримали палійку

    У місті Бровари, що під Києвом, жінка підпалила ліжко у готельному номері, в результаті чого частково вигоріло оздоблення кімнати загальною площею 26 кв. м.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Правоохоронці встановили, що 32-річна місцева жителька після сварки з адміністратором закладу, підпалила готельний номер, де тимчасово проживала, після чого зникла у невідомому напрямку.

    На місці події працювали рятувальники, які швидко локалізували пожежу. Щоб уникнути отруєння чадним газом, адміністрація готелю прийняла рішення евакуювати шістьох мешканців готелю. Потерпілих серед них немає.

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    Під Києвом жінка підпалила готельний номер (фото)
    Під Києвом жінка підпалила готельний номер (фото)
    Під Києвом жінка підпалила готельний номер (фото)

    Поліція оперативно встановила місце знаходження зловмисниці та затримала її в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

    Поліцейські встановлюють причини конфлікту.

    Теги: Національна поліція України пожежа кримінал Київщина готель
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