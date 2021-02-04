Під Києвом жінка підпалила готельний номер (фото)

Після сварки з адміністратором готелю жінка підпалила меблі у своєму номері

Поліцейські затримали палійку

У місті Бровари, що під Києвом, жінка підпалила ліжко у готельному номері, в результаті чого частково вигоріло оздоблення кімнати загальною площею 26 кв. м.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці встановили, що 32-річна місцева жителька після сварки з адміністратором закладу, підпалила готельний номер, де тимчасово проживала, після чого зникла у невідомому напрямку.

На місці події працювали рятувальники, які швидко локалізували пожежу. Щоб уникнути отруєння чадним газом, адміністрація готелю прийняла рішення евакуювати шістьох мешканців готелю. Потерпілих серед них немає.

Поліція оперативно встановила місце знаходження зловмисниці та затримала її в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Поліцейські встановлюють причини конфлікту.